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Václav Vydra popsal den mezi koňmi a divadlem. Ze statku mířil rovnou na zkoušku

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Václav Vydra mluvil o statku u Slap jako o místě, kam za koňmi přijížděl z domova. V roce 2025 Vydra vyprávěl, že ke zvířatům jezdí denně a cesta mu zabere jen několik minut. Když je ovšem večer na programu představení, do stejného dne se mu vedle statku vejde ještě divadlo v Praze. Soužití herce se zvířaty pak někdy pokračuje i v zákulisí, kam ho letos doprovodili jeho psi.
Václav Vydra nežije na svém statku.

Václav Vydra nežije na svém statku.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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