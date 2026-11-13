Zapomenuté heslo k Wi-Fi najdete v telefonu i počítači za pár sekund. Funguje to, i když jste od sítě odpojeni

Situace je vždycky podobná: přijde návštěva, chce se připojit k Wi-Fi a vy víte, že heslo je někde na papírku za routerem. Jenže ten papírek už dávno zmizel. Přitom každé zařízení, které se k síti někdy připojilo, si může její heslo pamatovat a v mnoha případech ho dokáže také zobrazit. Platí to pro iPhone, Android, Windows i Mac. Všechny tyto systémy mají v nastavení místo, kde lze uložené heslo najít. A co je podstatné: nemusíte být k dané síti právě připojeni. Pokud ji má zařízení stále uloženou, můžete z něj heslo získat. Celý postup zabere jen několik sekund a obejdete se bez příkazového řádku i přihlašování do administrace routeru.
iPhone: tři klepnutí a heslo je na displeji
Na iPhonu s iOS 16 nebo novějším otevřete Nastavení → Wi-Fi, klepnete na ikonu „i“ u názvu sítě a potom na pole Heslo. Systém vás ověří pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu zámku obrazovky a následně heslo zobrazí.
Důležité je, že nemusíte být k dané síti právě připojeni. Stačí na obrazovce Wi-Fi klepnout na Upravit, čímž se zobrazí seznam dříve uložených sítí. Vyberete požadovanou síť a její heslo si můžete stejným způsobem zobrazit. Od iOS 18 navíc Apple nabízí samostatnou aplikaci Hesla, ve které najdete sekci Wi-Fi se všemi uloženými sítěmi na jednom místě. Umožňuje také vygenerovat QR kód pro snadné sdílení připojení. Celý postup podle Apple Support zvládnete během několika okamžiků.
Android: QR kód místo textu, ale záleží na výrobci
Na telefonech s čistým Androidem, například na modelech Pixel, vede cesta přes Nastavení → Síť a internet → Internet. U požadované sítě klepnete na ozubené kolečko a zvolíte Sdílet. Systém vygeneruje QR kód, který může obsahovat také textovou podobu hesla. Před jeho zobrazením si telefon může vyžádat ověření otiskem prstu nebo PINem.
Je tu ale důležitá výhrada. Google v oficiální nápovědě pro Android upozorňuje, že dostupné možnosti a přesný postup se liší podle výrobce telefonu i verze systému. Některé funkce jsou navíc dostupné až od Androidu 12. Samsung, Xiaomi nebo Motorola mají nabídky uspořádané jinak a obrazovka pro sdílení připojení může vypadat odlišně. U starších telefonů nemusí být tato možnost dostupná vůbec. Pokud máte novější zařízení od některého z velkých výrobců, pravděpodobně heslo nebo QR kód najdete snadno. U starších modelů ale může být nutné použít jiné zařízení nebo se přihlásit do administrace routeru.
Důležité je také rozlišovat mezi zobrazením uložené sítě a samotným sdílením připojení. Android s uloženými sítěmi pracuje, ale například postup sdílení přes QR kód na telefonech Pixel je určen především pro síť, ke které je telefon právě připojen. Na jiných značkách se možnosti mohou lišit.
Windows: nová cesta i stará klasika
Ve Windows 11 najdete heslo přímo v systémovém nastavení. Otevřete Nastavení → Síť a internet → Wi-Fi → Vlastnosti a u položky s heslem kliknete na možnost Zobrazit. Pokud nejste k dané síti právě připojeni, otevřete nabídku Spravovat známé sítě. Zde najdete uložené profily Wi-Fi sítí a u podporovaných verzí systému si můžete zobrazit také jejich hesla. Windows nabízí i možnost sdílení připojení prostřednictvím QR kódu.
Ve Windows 10 je postup odlišný, ale stále funkční. Klasická cesta vede přes Stav → Centrum síťových připojení a sdílení → Vlastnosti bezdrátového připojení → Zabezpečení → Zobrazit znaky. Je to o něco zdlouhavější než v novější verzi systému, ale stále jde o poměrně jednoduchý postup. Důležitá poznámka: Microsoft ukončil standardní podporu Windows 10 v říjnu 2025. Systém proto už běžně nedostává bezpečnostní aktualizace, pokud nemáte zajištěné jejich prodloužené poskytování.
Mac: aplikace Hesla nahradila klíčenku
Na novějších počítačích Mac je nejjednodušší cestou aplikace Hesla. Otevřete ji a přejdete do sekce Wi-Fi, kde najdete uložené sítě. Po výběru konkrétní sítě si můžete zobrazit její heslo, obvykle po ověření přihlašovacím heslem nebo pomocí Touch ID. Aplikace nabízí také možnost vygenerovat QR kód, který se hodí například při sdílení připojení s telefonem.
Starší možností je aplikace Přístup ke klíčence (Keychain Access), která je v macOS stále dostupná. V ní musíte vyhledat příslušnou síť, otevřít její podrobnosti, zaškrtnout volbu Zobrazit heslo a následně se ověřit. Je to o něco méně pohodlné a orientace v rozhraní není tak intuitivní. Pokud máte k dispozici aplikaci Hesla, bude pro běžné použití zpravidla jednodušší.
Kdy heslo z telefonu ani počítače nedostanete
Existují situace, kdy žádný z výše uvedených postupů nepomůže:
- Síť v zařízení nikdy nebyla uložená nebo jste ji dříve ručně odstranili pomocí volby „Zapomenout“.
- Provedli jste reset síťových nastavení. Ten může odstranit uložené Wi-Fi sítě a jejich hesla.
- Používáte iPhone se starší verzí iOS než 16 nebo telefon s Androidem, který nepodporuje zobrazení či sdílení uložených přihlašovacích údajů.
- Jde o firemní nebo školní síť spravovanou centrálně, u níž se přihlašování řídí zvláštními pravidly. V takovém případě nemusí být heslo uložené způsobem, který umožňuje jeho běžné zobrazení.
V podobných případech zbývá přihlásit se do administrace routeru, případně kontaktovat správce sítě.
Nejrychleji heslo obvykle zobrazíte na iPhonu nebo ve Windows 11, kde je celý postup poměrně přímočarý. U Androidu záleží na výrobci a verzi systému, zatímco na novějších počítačích Mac poslouží aplikace Hesla. Papírek za routerem tak už většinou potřebovat nebudete.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík