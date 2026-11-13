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Zapomenuté heslo k Wi-Fi najdete v telefonu i počítači za pár sekund. Funguje to, i když jste od sítě odpojeni

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Stačí tři až pět klepnutí v nastavení iPhonu, Androidu, Windows i Macu, a zapomenuté heslo k Wi-Fi se zobrazí na displeji. Jde to i bez internetu.
Speedtest, internet na telefonu

Speedtest, internet na telefonu

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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