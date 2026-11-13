Neruda prozradil zákulisí podpisu Severina po vyloučení z UFC: Byl volný a my skočili po příležitosti

V hannoverské hale stál 7. listopadu 2026 domácí vyzyvatel, který neznal porážku. Do titulového zápasu šel 24letý Němec Max Holzer s bilancí 12-0 a s vyprodanou halou za zády. Po 54 sekundách prvního kola bylo po všem a pás bantamové váhy do 61,2 kg zůstal Brazilci Igoru Severinovi. Tomu je 23 let, drží bilanci 11-1-0 a v roce 2024 ho UFC propustila po diskvalifikaci za kousnutí soupeře. Redakce MMAmag proto postavila slova šéfa organizace vedle oficiálního výsledku a dohledala, kudy ten výrok do médií prošel.
Co Neruda řekl o podpisu bojovníka s cejchem
Spoluzakladatel OKTAGON MMA Pavol Neruda vysvětlil podpis v rozhovoru pro Bloody Elbow, který citoval server Knockout Daily. OKTAGON MMA je evropská organizace založená v Česku a na Slovensku. Text vyšel 7. listopadu 2026, tedy v den turnaje v Hannoveru.
„Byla to šance, kdy byl volný na trhu, a my jsme po té příležitosti skočili, protože jsme věřili, že to, co se stalo v jeho posledním zápase v UFC, byla naprosto výjimečná situace. A myslím, že to byla pravda,“ řekl Neruda. Organizace tedy nekupovala jistotu, kupovala bojovníka bez smlouvy a s cejchem.
Druhá část se týkala povahy: „Měli jsme pravdu. Od té doby je to super milý a slušný kluk.“ To je Nerudovo hodnocení, ne ověřený fakt. Redakce MMAmag pracovala s přepisem, který 8. listopadu 2026 zveřejnil web Knockout Daily, a kontrolně s přepisem serveru Boxingcontent ze 7. listopadu 2026; obě média citaci připisují Bloody Elbow.
V roce 2024 byl veřejně dohledatelný hlavně samotný podpis: MMA Fighting tehdy 27. srpna 2024 napsal, že zástupci OKTAGONu podpis potvrdili. Sám Severino mluvil oklikou: v rozhovoru pro MMA Fighting z 28. prosince 2024 řekl, že incident se stal virálním, masku Hannibala Lectera bere jako vtip a že se to už nestane.
Aby bylo jasné, co Neruda označuje za výjimečnou situaci, je potřeba vrátit se do Las Vegas k zápasu, který skončil ve druhém kole a bez jediného úderu navíc.
Zuby v předloktí a konec americké kariéry
Debut v UFC trval Severinovi jeden večer. Na turnaji UFC Vegas 89 v Las Vegas nastoupil 23. března 2024 proti krajanovi Andrému Limovi a v oficiálních výsledcích UFC stojí, že Lima vyhrál diskvalifikací za kousnutí ve 2. kole v čase 2:52.
MMA Fighting den nato napsal, že propuštění Severina potvrdil šéf UFC Dana White novináři Kevinu Iolemu. Atletická komise státu Nevada pak podle MMA Fighting a serveru MMA Junkie uložila 25. června 2024 devítiměsíční zákaz startů zpětně od data zápasu a pokutu zhruba 46 300 Kč (2 000 dolarů). Zákaz skončil 23. prosince 2024.
Tím se z bojovníka s nejhorší možnou vizitkou stal volný hráč na trhu. Přesně ten, po kterém Neruda sáhl.
Od toho večera v Las Vegas po titulovou obhajobu v Hannoveru uběhla doba, kterou jde spočítat na dny, a to číslo je výmluvnější než jakýkoli promotérský citát.
Číslo, které z promotérského kalkulu udělalo pravdu
Mezi diskvalifikací a obhajobou pásu uplynulo 958 celých dní; při počítání včetně dne obhajoby jich je 959. Ze záznamu turnaje OKTAGON 97 na Sherdogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Severino porazil Holzera technickým knockoutem údery v 1. kole v čase 0:54.
Zápas potvrdila sama organizace. Na stránce turnaje ho OKTAGON vedl jako titulový zápas bantamové váhy, v němž 23letý šampion dává pás v sázku proti neporaženému domácímu vyzyvateli s dvanácti výhrami. Ve vlastním článku z 8. listopadu 2026 pak organizace doplnila, že šlo o první obhajobu Severina a první porážku Holzera.
Po zápase má Severino bilanci 11-1-0, Holzer 12-1-0. Holzerovo zařazení je ovšem dvojí: ranking OKTAGONu aktualizovaný 12. listopadu 2026 vede Holzera jako trojku bantamové váhy; anglická verze jeho profilu ho zároveň uvádí jako dvojku pérové váhy.
|Milník
|Datum
|Dnů od diskvalifikace
|Diskvalifikace na UFC Vegas 89
|23. 3. 2024
|0
|Konec trestu od komise v Nevadě
|23. 12. 2024
|275
|Obhajoba titulu na OKTAGON 97
|7. 11. 2026
|958
Dva talenty, jedna nula navíc
GLOSA Nejzajímavější na téhle sázce není charakter. Je to matchmaking. OKTAGON postavil proti sobě dva ze svých nejperspektivnějších mladíků v jednom večeru, přestože mohl každého z nich prodávat zvlášť ještě rok. Jeden z nich musel přijít o nulu a přišel o ni domácí hrdina před vlastní halou.
Kontroverze s kousnutím prodala první zápasy, to je zřejmé. Jenže pás a 54 sekund prodávají líp a nadlouho. Zbývá otázka, kterou si po takové obhajobě položí každý fanoušek: jestli se ozve Amerika.
Zvedne Amerika znovu telefon
Doloženo je, že Severino je bojovníkem OKTAGONu a v rankingu aktualizovaném 12. listopadu 2026 ho organizace vede jako šampiona bantamové váhy. V pořadí vyzyvatelů je první Jonas Mågård, druhý Dastan Amangeldy, třetí Holzer. Na webu UFC zůstává historický profil se zápasem proti Limovi.
Ambici Severino nezastíral už dřív. V prosinci 2024 pro MMA Fighting řekl, že kvůli možné budoucnosti v Severní Americe dávalo smysl počkat na konec trestu. K 13. listopadu 2026 je to jeho tvrzení, ne ohlášený přestup.
Kousnutí, které ho stálo místo v UFC, mu v Evropě po 958 dnech vyneslo pás. Obhájit ho pak stihl za 54 sekund.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek