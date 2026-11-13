Miluše Šplechtová slaví 69 let. V Ulici hraje s dcerou i švagrem, děti za ní létají z Ameriky i Austrálie

Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova Rudolf Hrušínský a tajná oslava v ateliérech Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Miluše Šplechtová slaví devětašedesáté narozeniny. V seriálu Ulice se potkává se svou dcerou Kristýnou i švagrem Rudolfem Hrušínským. S manželem Janem Hrušínským ale mají rodinu rozesetou po světě a všechny děti s vnoučaty se sjedou jen výjimečně. Naposledy se jim to v kompletní sestavě podařilo po sedmi letech v roce 2023. Rodinná oslava v seriálových kulisách
V říjnu štáb seriálu Ulice připravil
pro Rudolfa Hrušínského k jeho osmdesátinám. Mezi gratulanty nechyběla jeho švagrová Miluše Šplechtová, která s ním v nekonečném seriálu hraje. Fotku z oslavy pak na Instagramu sdílela dcera Kristýna. tajnou oslavu „Je to můj milovaný švagr a vlastně už je teď nejstarší, že? Dřív tu byl tatínek, ale teď je Rudolf nejstarší. Je to kmet našeho klanu!“ řekla o něm Šplechtová a popřála mu hlavně zdraví.
Sama v Ulici dostala roli, kde tvoří pár s Jitkou Smutnou. Nabídku vzala okamžitě a přijde jí naprosto přirozená. V jiném seriálu spolu totiž bojovaly o pozornost Aloise Švehlíka, a teď se do ní v Ulici zamilovala. Podle ní to má pěknou linku. Šplechtová se dlouhodobě věnuje také dabingu. Ráda dabovala Jessicu Lange, i když úplně nejoblíbenější zahraniční kolegyni nemá.
Plastické proměny hollywoodských hvězd ji spíš děsí:
„Naposledy jsem se nejvíc zhrozila, když jsem viděla , protože byla kost a kůže. Nevím, co se sebou udělala, jestli podstoupila nějaké zákroky nebo co, ale je to její život.“ Demi Moore Káva u řeky a vnoučata ze zámoří
Syn z prvního manželství Nikola žije v australském Perthu a dcera Bára s americkým manželem ve Filadelfii. Zato starší dceru Kristýnu má herečka hned nad sebou, protože bydlí se svou rodinou ve stejném domě. V létě 2023 se obě zahraniční rodiny sjely do Česka a celá rodina se tak po sedmi letech setkala v kompletní sestavě. Společně zajeli do Plané nad Lužnicí na chatu, kterou zdědil Rudolf a kam jezdil na ryby už jeho otec. Situaci rozeseté rodiny trefně shrnul Jan Hrušínský:
„Nad naší rodinou slunce nezapadá.“
Vnoučat má pět, nejvíc ale vídá ta, která bydlí o patro výš. Kristýnin syn Vojta prý zvoní babičce na dveře každý den po škole s prosbou, jestli může na návštěvu.
„Ten mě má tak omotanou, že si se mnou může podnikat úplně všechno!“
Z výchovy už si prý hlavu nedělá a babičkovskou roli využívá k tomu, aby rodičům pravidla malinko kazila. S hlídáním přesto ochotně pomůže, když je potřeba. Letos v létě se o chlapce postarala spolu s druhou babičkou, aby si Kristýna s manželem Matějem mohli užít romantickou dovolenou ve Francii k desátému výročí svatby.
Zkouška trpělivosti a pevné zázemí
S Janem Hrušínským je už přes čtyřicet let. Seznámili se v pražských divadlech v době, kdy už byla vdaná a měla malého syna Nikolu. Její tehdejší manžel souhlasil s rozvodem a brzy si našel novou partnerku Věru. Bývalí manželé tak dodnes zůstali přáteli.
Hrušínského rodina přijala Šplechtovou i s malým chlapcem do rodinné vily v Praze bez problémů. Janovi rodiče se tenkrát dokonce přesunuli do podkroví, aby mladému páru přenechali svůj byt. Svatbu oslavili v září 1984 na radnici v Nuslích. Hostina se pak konala na zahradě domu Hrušínských, kam dorazili i Vladimír Menšík a Josef Kemr. Brzy se jim narodily dvě dcery.
Manželství si ale po dvaceti letech prošlo velkou krizí. Hrušínský se v roce 2004 zamiloval do produkční ze svého Divadla Na Jezerce a plánoval rozvod. Do novin se dostaly i zprávy o jejich společném výletu do Paříže. Šplechtová nedělala scény ani ultimáta, počkala a manžel se nakonec vrátil. Veřejně už se k celé aféře ani jeden nevracel a sázka na trpělivost rodinu zachránila.
„Stane se, co má se stát. Snažím se Honzovi dělat doma klidné zázemí. Jezdíme na chalupu, každý rok létáme do Ameriky za dcerou Bárou nebo jedeme třeba jen na kávu do Vídně, potkáváme se s kamarády… Myslím si, že Honza ví, že jsem tady pro něj,“ řekla nedávno Deníku. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( denik, idnes, blesk, prozeny).