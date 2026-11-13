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Makhachev se zastal Nurmagomedova po útoku na Dvališviliho. Připomněl incident, o kterém se nemluví

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Usman Nurmagomedov přišel k Dvalishvilimu uprostřed rozhovoru a praštil ho. Islam Makhachev z toho udělal účet, který se podle něj otevřel mnohem dřív.
Makhachev se zastal Nurmagomedova po útoku na Dvališviliho. Připomněl incident, o kterém se nemluví

Makhachev se zastal Nurmagomedova po útoku na Dvališviliho. Připomněl incident, o kterém se nemluví

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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