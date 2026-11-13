Makhachev se zastal Nurmagomedova po útoku na Dvališviliho. Připomněl incident, o kterém se nemluví

Merab Dvalishvili, 35letý gruzínský bojovník bantamové váhy (do 61 kg) s bilancí 21-6-0, stál 11. listopadu 2026 před kamerou v hotelu v Abú Zabí a odpovídal na otázky k nadcházející zápasnické akci. Na záznamech, které se krátce nato rozšířily po sítích, k němu přichází Usman Nurmagomedov, 28letý ruský bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 22-0-0 a jedním zápasem bez výsledku, a téměř bez zastavení následuje rána otevřenou dlaní. Během pár vteřin se z rozhovoru stala hromadná strkanice, do které se zapojili lidé z obou skupin. Dvalishvili byl poté na záběrech k vidění s krví v obličeji. Redakce MMAmag prošla veřejné popisy těch záznamů, obě verze aktérů i zveřejněné vyjádření policie a začíná u člověka, který v hale vůbec nebyl.
Rozhovor v hotelové hale, který skončil ranou
Dvalishvili mluvil pro Real American Freestyle (RAF), profesionální zápasnickou organizaci, která na své karty bere známá jména z MMA. V UFC byl šampionem bantamové váhy, o pás přišel 6. prosince 2025 po zápase s Petrem Yanem a podle profilu na webu UFC je k 13. listopadu 2026 vedený jako jednička divize.
Nurmagomedov přijel do Abú Zabí jako divák. Podporoval bratra Umara Nurmagomedova, kterého web RAF vede na kartě proti Urijahu Faberovi. Dvě podobná jména, dva různí lidé: udeřit měl podle reportů Usman, zápasit má Umar.
Sám Dvalishvili v popisku k vlastnímu příspěvku, který cituje MMA Fighting, tvrdí: „Dělal jsem rozhovor pro RAF v hotelové hale a Usman a jeho kamarádi přišli zezadu a začali mlátit mě i mého mladého kamaráda. Ochranka mě držela a oni nás pořád kopali, když jsme byli na zemi, jako ubožáci.“ Usman Nurmagomedov se podle téhož serveru do uzávěrky nevyjádřil.
Zatímco on mlčel, ozval se za něj někdo, kdo v hale vůbec nebyl, a rovnou s obviněním, které míří do minulosti.
Makhachev otočil debatu směrem ke cti
Islam Makhachev, 35letý ruský bojovník welterové váhy (do 77 kg) s bilancí 29-1-0 a šampion divize, zveřejnil své vyjádření 11. listopadu 2026 ve formátu Stories na oficiálním Instagramu. Znění story redakce MMAmag ověřila proti shodným přepisům na MMA Fighting a Sherdogu.
„Těm, kdo teď Usmana a ty kluky odsuzují a píšou jim urážky: proč jste mlčeli, když Merab bez důvodu udeřil dagestánského zápasníka a sáhl mu na čest?“ napsal Makhachev. „Ten člověk k němu přišel mluvit bez zlého úmyslu.“ A dodal: „Merab začal to, co se dnes stalo, u sebe doma tím, že si dovolil udeřit hosta a urazit jeho matku.“
Makhachev tak facku v hale neodsoudil, naopak z ní udělal splátku starší křivdy. Tahle starší událost ale potvrzená není. Makhachev u incidentu v Gruzii nebyl, je to člověk z okruhu Nurmagomedovových a předkládá verzi jedné strany. Policie v Abú Zabí podle listu Aletihad mluvila jen obecně o rvačce, která vypukla po dřívějších sporech, a vinu nikomu nepřiřkla.
Jenže když si vedle toho položíte, co Makhachev o Dvalishvilim říkal na konci roku 2025, mluvil o něčem jiném než o cti.
Na konci roku 2025 chtěl Makhachev vyrovnat jiný účet
Sherdog 29. prosince 2025 citoval Makhacheva z rozhovoru pro kanál Ushatayka, jehož přepis zprostředkoval Red Corner MMA; stejné znění uvedlo o den později MMA Mania. Tehdy byl Dvalishvili sportovní problém, ne otázka cti. „Upřímně by mě víc zajímal zápas s Merabem. Vím, že ho Umar může přehrát. Bylo by dobré tu porážku uzavřít,“ řekl tehdy Makhachev.
Z obou přepisů, které redakce MMAmag postavila vedle sebe, plyne jedno: Dvalishvili není pro tenhle tábor postava, která se objevila v hotelové hale. Visí u Nurmagomedovových od ledna 2025.
- 18. ledna 2025, UFC 311: Dvalishvili porazil Umara Nurmagomedova jednomyslným rozhodnutím, podle oficiálních bodovacích lístků 48-47, 48-47 a 49-46.
- 29. prosince 2025: Sherdog publikuje Makhachevův výrok, že by Umar měl porážku odčinit v odvetě.
- 11. července 2026, RAF Georgia v Tbilisi: akce je doložená, incident s dagestánským zápasníkem, na který se Makhachev odvolává, zůstává jen jeho tvrzením.
- 11. listopadu 2026: útok na Dvalishviliho v hotelu v Abú Zabí a Makhachevovo vyjádření.
- 12. listopadu 2026: policie informuje o zadržených, RAF mluví na tiskové konferenci.
Spor se dávno přestal odehrávat v kleci. A právě proto se v ní už nedá vyřešit.
Když se beef přesune z klece do hotelové haly
GLOSA Trash talk patří k MMA stejně jako vážení a staredown, a nikdo při smyslech ho nebere doslova. Problém začíná ve chvíli, kdy se účet přestane srovnávat na rozhodčím odměřených pět kol a začne se srovnávat v hale, kde ochranka drží jednoho a kopanci padají na druhého. Tam už nerozhoduje matchmaker, ale prokuratura.
Silné na Makhachevově vyjádření není to, co tvrdí o Dvalishvilim. Silné je, komu ho adresoval: ne soupeři, ale lidem, kteří útok odsoudili. Otázka „proč jste mlčeli“ přesouvá pozornost od skutku k publiku. Funguje to skvěle. Jen to nevysvětluje, co se stalo před kamerou.
Praktický následek už jeden je a týká se toho, kdo v hale smí být.
Karta na 14. listopadu drží, jeden z aktérů už ale do haly nesmí
Šéf RAF Chad Bronstein na tiskové konferenci 12. listopadu 2026 podle MMA Fighting řekl: „Doufáme, že se situace vyřeší spíš dřív než později.“ Usman Nurmagomedov podle něj na akci 14. listopadu 2026 vpuštěn nebude.
Na oficiálním webu RAF redakce MMAmag 13. listopadu 2026 dohledala, že duely Dvalishvili proti Marlonu Moraesovi i Umar Nurmagomedov proti Urijahu Faberovi na kartě stále visí. Server MMA Fighting přitom po tiskové konferenci označil účast obou za nejistou. Plán karty a potvrzení účasti nejsou totéž.
Policie v Abú Zabí podle Aletihad z 12. listopadu 2026 zadržela osm lidí kvůli rvačce v hotelové hale a dva další kvůli jejímu natáčení, všichni byli předáni prokuratuře. Konkrétní jména ve zveřejněném vyjádření neuvedla. Řízení běží, nikdo nebyl odsouzen.
Hlavní program má podle webu RAF začít 14. listopadu 2026 ve 20:00 místního času. Abú Zabí je v pásmu UTC+4, Česko je v listopadu v pásmu UTC+1, v Česku jde tedy o 17:00. Web RAF uvádí celosvětový přenos na YouTube, v USA Fox Nation a na Blízkém východě a v severní Africe Starzplay.
Ať 14. listopadu nastoupí kdokoli, facka, která podle Makhacheva nepřišla z ničeho, nic neuzavřela. Jen přesunula účet o kus dál.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka