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Olympijská vítězka utíkala z komunismu přes močály. Gymnastka Comaneciová měla na svatbě i Schwarzeneggera

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V Montrealu získala první olympijskou desítku. O třináct let později prchala nocí přes bláto a led do Maďarska. Do Bukurešti se pak vrátila jako nevěsta celého národa.
Olympijská vítězka utíkala z komunismu přes močály. Gymnastka Comaneciová měla na svatbě i Schwarzeneggera

Olympijská vítězka utíkala z komunismu přes močály. Gymnastka Comaneciová měla na svatbě i Schwarzeneggera

Zdroj: Barcex / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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