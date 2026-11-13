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Kam o víkendu na jižní Moravě? Na Brněnské Vánoce, burzu militárií či na Špilberk

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Tento víkend přinese první dotek Vánoc i slušnou dávku adrenalinu. Náměstí už voní punčem a Špilberk rozzáří tisíce světel. Kdo se chce před podzimní zimou schovat, může vyrazit na výstaviště za minerály či militáriemi nebo do kina na outdoorový festival.
Kam o víkendu na jižní Moravě? Na Brněnské Vánoce, burzu militárií či na Špilberk

Kam o víkendu na jižní Moravě? Na Brněnské Vánoce, burzu militárií či na Špilberk

Zdroj: Muzeum města Brna, Vánoce Brno, BVV Veletrhy Brno, Kudy z nudy
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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