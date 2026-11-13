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Samurajové kosí hlavy v korporátu. Tvůrci Johna Wicka servírují další brutální nářez

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Každý, kdo někdy pracoval v korporátu, moc dobře ví, jak nepříjemné je to prostředí. Přepracovanost, falešné úsměvy, zákulisní intriky, mocenské hry, přepracovanost, nemožné termíny, neschopné vedení, nindžové na záchodech a všudypřítomná paranoia. To vše zahrnuje trailer na akční thriller Karoshi z produkce Chada Stahelského. V příběhu o zrádných korporátních strukturách a vražedných mechanismech bude hrdina na chodbách kancelářské budovy cedit krev. A to doslova.
Samurajové kosí hlavy v korporátu. Tvůrci Johna Wicka servírují další brutální nářez

Samurajové kosí hlavy v korporátu. Tvůrci Johna Wicka servírují další brutální nářez

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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