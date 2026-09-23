Marseille může vyměnit trenéra. Jeho skutečný problém ale začal ještě před prvním kolem

Pět porážek za sebou už je dost na to, aby se v Marseille začalo hledat jedno jméno, na které se problém připne.
Bruno Génésio je pro takovou roli přirozeným kandidátem. Trenér přišel před sezonou, jeho tým má po pěti kolech Ligue 1 jen tři body, v Evropské lize dostal čtyři góly od Beşiktaşe a potom doma prohrál 1:2 s PSG. Marseille se nachází těsně u dna tabulky.
Jenže jednoduchá výměna trenéra by velmi pravděpodobně vyřešila jen část problému.
Protože Marseille nezačalo letošní sezonu ze stejné startovní čáry jako jeho hlavní konkurenti.
Finanční problém přišel ještě před fotbalovým
Klub před sezonou narazil na omezení ze strany UEFA i francouzského finančního dohledu. Rekordní ztráty znamenaly potřebu snižovat mzdy, pouštět hráče a brzdit plánované posilování kádru. Reuters popisuje, že Marseille právě kvůli těmto omezením nedokázalo mužstvo před začátkem ročníku posílit tak, jak chtělo.
UEFA zároveň v červnu potvrdila, že klub nesplnil stanovený finanční cíl v rámci předchozí dohody o kontrole hospodaření. Francouzské kluby navíc zasáhl propad domácích televizních příjmů, který evropská federace při hodnocení výslovně zohledňovala.
To Marseille neomlouvá za pět porážek.
Pomáhá to ale vysvětlit, proč má Génésio méně nástrojů, než by odpovídalo velikosti klubu.
Trenér může změnit způsob hry. Nemůže zpětně absolvovat přestupové období
Reprezentační pauza dává Génésiovi několik týdnů bez ligového zápasu. Může upravit obrannou strukturu, změnit pressing, přeskládat střed hřiště nebo najít jinou kombinaci hráčů.
Právě podobné věci musí udělat, protože Marseille opakuje stejné chyby. Sám trenér po PSG přiznal frustraci z toho, že jeho tým prohrává stále podobným způsobem a že žádná „čestná porážka" proti silnému soupeři ho nemůže uspokojit.
Nemůže ale během tří týdnů vytvořit hlubší kádr, který klub v létě neměl možnost postavit.
A to je rozdíl mezi krizí, kterou lze řešit tréninkem, a krizí, která začíná ve vedení klubu.
PSG navíc ukázalo nepříjemný detail
Marseille proti největšímu rivalovi neodehrálo beznadějný zápas. Po gólu Ferrana Torrese vyrovnal Ángel Gomes a chvíli se zdálo, že domácí mají utkání znovu otevřené.
O dvě minuty později ale skóroval Marquinhos.
Právě takové momenty jsou pro tým v krizi typické. Dokáže se dostat zpět, ale nedokáže si vlastní zlepšení udržet dost dlouho na to, aby z něj něco vytěžil. V závěru navíc kapitán Timothy Weah dostal druhou žlutou kartu.
To už není jen problém kvality jednotlivců. Je v tom koncentrace, sebevědomí a schopnost reagovat na vývoj utkání.
Tedy přesně oblasti, které trenér ovlivnit může.
Fanoušci proto nemíří jen na Génésia
Na Stade Vélodrome se během Le Classique objevily protesty proti vlastníkovi Franku McCourtovi a narážky na „projekt Ligue 2". To je podstatné, protože ukazuje, že část publika už nečte současný propad jako selhání jednoho kouče.
V Marseille se podobné napětí dokáže šířit velmi rychle. Klub má obrovská očekávání, velmi emotivní publikum a prostředí, ve kterém pět porážek nikdy nezůstane jen sportovní statistikou.
Génésio tedy bude během pauzy pracovat pod značným tlakem.
Ale i kdyby všechno takticky opravil, stále bude pracovat s kádrem vytvořeným za podmínek, které si klub sám nevybral.
A právě proto je současná situace větší než trenér
Kdyby Marseille disponovalo hlubokým a vyváženým mužstvem a jen špatně ho používalo, řešení by bylo relativně přímočaré. Změnit trenéra, systém nebo hierarchii.
Tady je situace složitější.
Génésio může být součástí problému a klidně se může ukázat, že nebude člověkem, který tým z krize vytáhne. Jenže jeho případný nástupce by zdědil stejné finanční limity, stejný kádr a stejná očekávání.
Pět porážek proto není jen otázkou, zda Marseille našlo správného trenéra.
Je to první tvrdý test toho, co se stane s velkým klubem, když jeho sportovní ambice zůstanou mnohem větší než možnosti, které měl při stavbě mužstva.
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Zdroje: Reuters – Crisis looming for Marseille after five successive losses [1], Reuters – Troubled Marseille lose fifth straight as PSG win [2], UEFA – Update on clubs under a settlement agreement in 2025/26 [3].