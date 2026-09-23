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Marseille může vyměnit trenéra. Jeho skutečný problém ale začal ještě před prvním kolem

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Marseille prohrálo pátý soutěžní zápas za sebou a po porážce s PSG je předposlední v Ligue 1. Bruno Génésio dostal reprezentační přestávku na opravu týmu. Jenže část problému nevznikla na tréninkovém hřišti: klub vstoupil do sezony pod finančními omezeními UEFA a francouzského dohledu a nedokázal kádr posílit podle původních představ.
Olympique de Marseille vs Paris Saint-Germain

Olympique de Marseille vs Paris Saint-Germain

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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