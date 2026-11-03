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Pastrňák si vychutnal brankáře Vegas. Boston zahodil dvougólový náskok, česká hvězda ho zachránila

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Boston Bruins měli proti Vegas Golden Knights výborně rozehraný zápas, jenže vedení 2:0 jim nestačilo. Hosté se vrátili do hry a o vítězi musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich si vzal hlavní slovo David Pastrňák, který elegantní kličkou překonal Cartera Harta a zařídil Bostonu vítězství 3:2.
Pastrňák si vychutnal brankáře Vegas. Boston zahodil dvougólový náskok, česká hvězda ho zachránila

Pastrňák si vychutnal brankáře Vegas. Boston zahodil dvougólový náskok, česká hvězda ho zachránila

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 08:03

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