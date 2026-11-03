Klapka ukradl soupeři puk a zařídil vítězství Calgary. Český obr měl prsty v obou gólechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Klapka ukradl soupeři puk a zařídil vítězství Calgary. Český obr měl prsty v obou gólech
Článek byl publikován 03.11.2026 10:22
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