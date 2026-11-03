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Klapka ukradl soupeři puk a zařídil vítězství Calgary. Český obr měl prsty v obou gólech

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Adam Klapka odehrál proti San Jose Sharks jeden ze svých nejvýraznějších zápasů v NHL. Český útočník nejprve potrestal chybu v rozehrávce soupeře a potom připravil první ligový gól Williama Strömgrena. Calgary Flames zvítězili 2:1 a Klapka se bodově podílel na obou jejich brankách.
Klapka ukradl soupeři puk a zařídil vítězství Calgary. Český obr měl prsty v obou gólech

Klapka ukradl soupeři puk a zařídil vítězství Calgary. Český obr měl prsty v obou gólech

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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