NHL po noci: Pastrňák rozhodl nájezdy, Klapka zařídil dva góly. Nečasovi zrušili trefu proti Chicagu PEREX Čeští hokejisté byli výrazně vidět v nočním programu NHL. David Pastrňák rozhodl nájezdy Bostonu proti Vegas, Adam Klapka gólem a asistencí pomohl Calgary porazit San Jose. Colorado otočilo zápas s Chicagem pěti góly v řadě, přestože Martinu Nečasovi rozhodčí jednu trefu neuznali. Detroit si odvezl vítězství z Floridy. Přinášíme přehled všech čtyř utkání noci na úterý 3. listopadu. ČLÁNEK Čtyři zápasy, dvě české hvězdy v hlavních rolích a jeden výrazný obrat. Noční program NHL nabídl jak individuální výkony, tak několik nečekaných momentů. Boston nakonec zvládl dramatický duel s Vegas až v nájezdech, Calgary se opřelo o Adama Klapku a Colorado dokázalo proti Chicagu otočit nepříznivý vývoj. Detroit navíc ukončil vítěznou sérii Floridy. Boston Bruins – Vegas Golden Knights 3:2 po nájezdech Boston měl utkání velmi dobře rozehrané. James Hagens otevřel skóre v první třetině a Morgan Geekie přidal ve druhé části přesilovkovou branku, na které se asistencemi podíleli David Pastrňák a Pavel Zacha. Přesilovce předcházel zákrok Braedena Bowmana na Matthewa Poitrase. Útočník Vegas dostal za úder loktem pětiminutový trest a vyloučení do konce utkání. VIDEO Golden Knights přesto dokázali ztrátu dvou branek smazat. Nejprve Mark Stone dorazil střelu Tomáše Hertla a ve třetí třetině vyrovnal Trevor Connelly. Vegas tak po špatném začátku dostalo zápas až do prodloužení. V něm gól nepadl a rozhodovaly nájezdy. Pastrňák předvedl úspěšnou kličku proti Carteru Hartovi, zatímco Jeremy Swayman vychytal všechny tři střelce soupeře. Boston tak získal šesté domácí vítězství v řadě. Česká stopa byla výrazná na obou stranách. Pastrňák a Zacha si připsali po asistenci a Hertl se podílel na prvním gólu Vegas. Florida Panthers – Detroit Red Wings 3:5 Detroit ukončil třízápasovou vítěznou sérii Floridy a po velmi vyrovnaných dvou třetinách rozhodl rychlým nástupem do závěrečné části. Red Wings poslal do vedení Carter Mazur, který vstřelil svůj první gól v NHL. Florida odpověděla trefou Sama Reinharta, ale ve druhé třetině vrátil hostům náskok Alex DeBrincat. Domácí znovu vyrovnali, tentokrát zásluhou Aarona Ekblada, který skóroval dokonce v oslabení. VIDEO Rozhodující pasáž přišla na začátku třetí třetiny. Justin Faulk využil přesilovou hru a pouhých 45 sekund po něm zvýšil Michael Brandsegg-Nygård na 4:2. Florida ještě dokázala snížit díky Samu Bennettovi, ale při hře bez brankáře inkasovala popáté. Poslední gól vstřelil Emmitt Finnie. Faulk i Brandsegg-Nygård zakončili utkání s bilancí gólu a asistence. Moritz Seider a Andrew Copp nasbírali po dvou asistencích. Brankář Daniil Tarasov, který v minulé sezoně působil právě na Floridě, předvedl 23 zákroků. Chicago Blackhawks – Colorado Avalanche 2:5 Chicago zažilo výborný vstup do utkání. Už po 57 sekundách otevřel skóre Wyatt Kaiser a v osmé minutě zvýšil Roman Kantserov po přihrávce Connora Bedarda. Blackhawks vedli 2:0 a měli nakročeno k překvapivému výsledku. Colorado ale odpovědělo ještě během první třetiny. Nazem Kadri snížil a o pouhých 26 sekund později vyrovnal Jaden Schwartz. VIDEO Oba útočníci se prosadili také podruhé. Kadri otočil skóre přesilovkovou trefou ve druhé třetině a Schwartz těsně před přestávkou zvýšil na 4:2. Konečný výsledek stanovil Devon Toews gólem do prázdné branky. Český útočník Martin Nečas mohl mít na kontě další trefu. V první třetině dostal puk do sítě, jenže Chicago uspělo s trenérskou výzvou kvůli nedovolenému bránění brankáři, kterého se dopustil Gabriel Landeskog. Nečasův gól proto neplatil. Pro Chicago přišla také nepříjemná zpráva v podobě zranění Patricka Kanea. Zkušený útočník odstoupil během druhé třetiny a podle trenéra Jeffa Blashilla vynechá nejméně několik následujících utkání. Colorado zvítězilo potřetí za sebou. Chicago naopak pokračuje v nepříznivém období a z posledních sedmi utkání vyhrálo pouze jednou. San Jose Sharks – Calgary Flames 1:2 Adam Klapka byl hlavní postavou vítězství Calgary na ledě San Jose. Český útočník se podílel na obou gólech svého mužstva a zápas zakončil s bilancí 1+1. V první třetině zachytil chybnou rozehrávku Nolana Allana a střelou zápěstím překonal Jaroslava Askarova. Ve třetí části pak z pravého rohu připravil šanci Williamu Strömgrenovi, který na druhý pokus vstřelil svůj první gól v NHL. VIDEO San Jose se vrátilo do zápasu gólem Sama Dickinsona, ale na vyrovnání už nedosáhlo. Brankář Calgary Dustin Wolf pomohl hostům 26 zákroky. Klapka tak výrazně přispěl k vítězství, které Flames potřebovali. Calgary zvítězilo podruhé z posledních tří zápasů, zatímco Sharks prohráli čtyři z posledních pěti utkání.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Boston Bruins vs. Vegas Golden Knights [ 2 ], NHL.com – Detroit Red Wings vs. Florida Panthers [ 3 ], NHL.com – Colorado Avalanche vs. Chicago Blackhawks [ 4 ], NHL.com – Calgary Flames vs. San Jose Sharks [ 5 ]