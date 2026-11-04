Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nedělní nehoda na přivaděči s otazníkem. Policie teď hledá důležité svědky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jihlavští policisté šetří dopravní nehodu, k níž došlo v neděli 1. listopadu kolem 11:40 na silnici I/38, konkrétně na dálničním přivaděči u Jihlavy - Bedřichova před sjezdem na průmyslovou zónu II+III, ve směru jízdy od Jihlavy – centra na Havlíčkův Brod. A hledají důležité svědky.
Nedělní nehoda na přivaděči s otazníkem. Policie teď hledá důležité svědky

Nedělní nehoda na přivaděči s otazníkem. Policie teď hledá důležité svědky

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:56

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Sto let jihlavské studánky. Pamětníci vzpomínají i na pana Krupičku
Sto let jihlavské studánky. Pamětníci vzpomínají i na pana Krupičku
Na téměř 300 protestujících v Jihlavě dohlížela policie. Vše proběhlo v klidu, říká mluvčí
Na téměř 300 protestujících v Jihlavě dohlížela policie. Vše proběhlo v klidu, říká mluvčí

Také Jihlava byla dnes v podvečer místem, kde se setkali ti, kteří chtěli vyjádřit podporu veřejnoprávním...

V roce 1887 vyjel první vlak na trati Jihlava – Veselí nad Lužnicí. Slavili i Sokolové
V roce 1887 vyjel první vlak na trati Jihlava – Veselí nad Lužnicí. Slavili i Sokolové

3. listopad 1887. Slavný den pro řadu cestujících i příznivců železniční dopravy. Uplynulo totiž přesně 139...

Demonstranti na náměstí v Jihlavě. Setkání na podporu médií sledujeme na místě
Demonstranti na náměstí v Jihlavě. Setkání na podporu médií sledujeme na místě

Úderem dnešní 16. hodiny se i krajské město Vysočiny připojilo ke shromáždění na podporu České televize...

Nepříjemná dohra derby v Horácké aréně: Policisté řeší fyzické napadení
Nepříjemná dohra derby v Horácké aréně: Policisté řeší fyzické napadení

Po derby mezi týmy Jihlavy a Třebíče mělo ve středu v blízkosti Horácké multifunkční arény dojít k...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.