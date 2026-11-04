Nedělní nehoda na přivaděči s otazníkem. Policie teď hledá důležité svědky

Nedělní nehoda na přivaděči s otazníkem. Policie teď hledá důležité svědkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nedělní nehoda na přivaděči s otazníkem. Policie teď hledá důležité svědkyZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 04.11.2026 07:56
Také Jihlava byla dnes v podvečer místem, kde se setkali ti, kteří chtěli vyjádřit podporu veřejnoprávním...
3. listopad 1887. Slavný den pro řadu cestujících i příznivců železniční dopravy. Uplynulo totiž přesně 139...
Úderem dnešní 16. hodiny se i krajské město Vysočiny připojilo ke shromáždění na podporu České televize...
Po derby mezi týmy Jihlavy a Třebíče mělo ve středu v blízkosti Horácké multifunkční arény dojít k...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Sto let jihlavské studánky. Pamětníci vzpomínají i na pana Krupičku
- Na téměř 300 protestujících v Jihlavě dohlížela policie. Vše proběhlo v klidu, říká mluvčí
- V roce 1887 vyjel první vlak na trati Jihlava – Veselí nad Lužnicí. Slavili i Sokolové
- Demonstranti na náměstí v Jihlavě. Setkání na podporu médií sledujeme na místě