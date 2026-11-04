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Sto let jihlavské studánky. Pamětníci vzpomínají i na pana Krupičku

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Sto let letos uplynulo od chvíle, kdy v jihlavské lokalitě Na Skalce vznikla kamenná stavba nad pramenem, která se stala přirozenou součástí okolí. Studánka, někdy označovaná také jako Vodní kaple, má za sebou pestrou historii.
Sto let jihlavské studánky. Pamětníci vzpomínají i na pana Krupičku

Sto let jihlavské studánky. Pamětníci vzpomínají i na pana Krupičku

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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