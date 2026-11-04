Sto let jihlavské studánky. Pamětníci vzpomínají i na pana Krupičku

Její okolí se proměňovalo, stavba několikrát potřebovala opravu a nedaleko ní se dokonce podařilo znovu objevit části staré sochy. Pro některé Jihlavany je ale především místem spojeným s dětstvím a osobními vzpomínkami.
Kamenná stavba byla vybudována v roce 1926 z podnětu jihlavského Okrašlovacího spolku. Podle údajů na portálu eStudánky ji postavil stavitel Dyntar. Na kameni je dodnes nápis připomínající, že byla zřízena právě z iniciativy spolku, který se zasazoval o zvelebování města. Název Na Skalce odkazuje na někdejší lom patřící k hospodářství v dnešní Telečské ulici. Samotný pramen přitom není obyčejným zdrojem vody, jde o vývěr důlní vody související s historickou těžbou stříbra v Jihlavě.
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Ke studánce se váže také příběh barokní sochy Panny Marie s Ježíškem, která pochází z roku 1736. V průběhu druhé poloviny 20. století byla její kamenná část poškozena a socha zmizela z původního místa. Při rekonstrukci studánky v roce 2010 se však v zemi podařilo objevit části pískovcové sochy, vápencového sloupu i žulového podstavce. Nález tak přinesl možnost obnovit také tuto historickou součást místa.
Studánka Na Skalce na historické fotografii, zdroj: Město Jihlava
Restaurování se ujal akademický sochař Otakar Marcin, který chybějící části doplnil podle dochovaných fotografií. Obnovená socha se ke studánce vrátila v roce 2011 a 30. srpna ji znovu požehnal kněz Ivan Petr Božik. Jak připomíná dobový článek na webu M+M Svatošovi, slavnostnímu okamžiku předcházela obnova celého místa. Socha tak znovu získala své místo v prostoru, který má za sebou mnohem delší historii než samotná studánka.
Rok 2011, farář od sv. Jakuba P. Božik znovu požehnal sochu Panny Marie, foto: svatosi.cz Pitná voda rodičům na kávu
Na Skalce se ale nepsaly jen dějiny, které lze dohledat v archivech. Své pěkné vzpomínky na místo mají také sourozenci Dagmar a Karel Švecovi. Jako děti sem chodili v době, kdy bydleli nedaleko v tehdejší ulici Leninova, dnešní Seifertově ulici. „
Jako děti jsme tam často chodili, čerpali jsme pitnou vodu rodičům na kafe. To jsme tehdy bydleli nedaleko v Lenince, dnešní Seifertce,“ doplnil svou sestru Karel Švec s tím, že šlo o období zhruba mezi lety 1966–1968.
Sourozenci vzpomínají také na pana Otakara Krupičku, který se o studánku pravidelně staral.
„Shraboval zde listí, denně zde poklízel. Mám na něj hezké vzpomínky. Vedle studánky bylo koupaliště, kam jsme se celé léto chodili koupat,“ popsal pamětník Karel. Jeho sestra Dagmar Švecová na společné vzpomínky navázala: „Ano, byl tam krásný bazén. V zimě jsme tam chodili bruslit.“ Podle sourozenců se základní podoba studánky od jejich dětství příliš nezměnila. Série rekonstrukcí
Větší rekonstrukcí prošla studánka v roce 2010, kdy se opravily mimo jiné zdi, dveře, odvodnění a okolní terén. Menší opravy následovaly v roce 2016. Letos se město zaměřilo především na poškozené zdivo, fasádu a střechu. Práce za zhruba 150 tisíc korun provedla firma Lukáše Tesaře. Podle jihlavské radnice bylo technicky nejnáročnější doplnění chybějícího zdiva. Obnova měla zachovat dosavadní vzhled i funkci stavby.
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Současná podoba ale nemusí vyhovovat každému. „
Hodnotím to tak, že bílá je příliš světlá a do přírody se tak výrazný odstín bílé nehodí. Volila bych nějakou tlumenější barvu do béžova nebo do šeda. Ty ochozy kolem mi připadají zanedbané, neočištěné, takové zpustlé. Takže za mě je studánka jen částečně zrenovovaná. Hlavně tedy ta bílá mi tam hodně vadí,“ zhodnotila rodačka z Jihlavy Dagmar Švecová. Současná podoba studánky Na Skalce, listopad 2026, foto: Lenka Dvořáková Pramen nevysychá ani v létě
Voda ze studánky dnes není vhodná k pití. Jde o důlní vodu a v minulosti rozbory prokázaly také zvýšené hodnoty některých látek, mimo jiné radonu a manganu. K (ne)závadnosti vody přidává vzpomínku další oslovená rodačka Lucie Burdová.
„Pamatuju si, že někdy v 90. letech visela u studánky cedule s nápisem, že je voda závadná. Ale jen chvilku. A k tomu si vybavuju, jak mi rodiče vyprávěli o tom, jak se u pramene našla mrtvá krysa. Takže možná to bylo důvodem té cedule, přesněji už nevím," krčí rameny Lucie Burdová.
Pramen je podle dostupných informací vydatný a nevysychá ani v letních měsících. Letos si tak studánka Na Skalce připomíná sto let od svého vzniku. Za tu dobu se stala součástí této části Jihlavy a také vzpomínek lidí, kteří k ní chodili už jako děti.
Pramen studánky Na Skalce nevysychá ani v horkých dnech, foto: Lenka Dvořáková