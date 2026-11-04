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Změna po 20 letech. Martin Kodys z Třeštice předal starostovské křeslo své manželce

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V těchto dnech se na mnoha radnicích konají ustavující zastupitelstva. Nejinak tomu bylo v pátek 30. října v Třeštici na Jihlavsku. Toto zasedání přineslo jedno velké překvapení. Na pozici starosty skončil Martin Kodys, novou starostkou se stala jeho manželka Pavlína.
Změna po 20 letech. Martin Kodys z Třeštice předal starostovské křeslo své manželce

Změna po 20 letech. Martin Kodys z Třeštice předal starostovské křeslo své manželce

Zdroj: Obec Třeštice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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