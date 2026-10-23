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Ukrajinská obrana drony také poslouchá. Zvook hledá jejich zvukovou stopu pomocí mikrofonů

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Klasické radiolokátory mívají problém s nízkoletícími cíli v záhybech terénu, zvuk motoru se ale před okolím neschová. Ukrajinský systém Zvook proto staví na síti pasivních akustických senzorů, které pomocí strojového učení rozpoznávají zvukové stopy dronů a střel s plochou dráhou letu. Akustické sledování sice protivníkovi neprozradí vlastní pozici, naráží však na fyzikální rychlost zvuku a rozmary počasí.
Masivní prohnuté betonové akustické zrcadlo na pobřeží v britském Denge

Masivní prohnuté betonové akustické zrcadlo na pobřeží v britském Denge

Zdroj: Bodacea / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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