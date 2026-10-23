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Izraelská finta na protiletecké rakety. Proč klamný cíl X-GUARD po misi nemizí v koši

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Běžné rušiče montované přímo na trup stíhaček mohou nechtěně fungovat jako maják pro moderní protiletadlové střely. Izraelská zbrojovka Rafael proto vsadila na vlečený klamný cíl X-GUARD, který si letoun táhne desítky metrů za sebou na optickém a elektrickém kabelu. Zatímco starší systémy museli piloti před přistáním bez milosti odříznout, nová návnada se po splnění mise za letu navine zpět do pouzdra a vrátí se bezpečně domů.
Izraelský víceúčelový stíhací letoun F-16I Sufa na letištní ploše s podvěsy

Izraelský víceúčelový stíhací letoun F-16I Sufa na letištní ploše s podvěsy

Zdroj: Source: User:Poliocretes , Derivative: User:MathKnight-at-TAU / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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