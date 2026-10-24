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Čím se chrání Donald Trump. Miliardář vsadil na německou pistoli Heckler & Koch

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Donald Trump vlastnil newyorské povolení ke skrytému nošení zbraně. Zjistěte, jak funguje německá pistole Heckler & Koch i záložní revolver Smith & Wesson.
Poloautomatická pistole Heckler & Koch HK45 ráže čtyřicet pět položená na stole.

Poloautomatická pistole Heckler & Koch HK45 ráže čtyřicet pět položená na stole.

Zdroj: Arielnyc2006 / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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