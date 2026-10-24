Čím se chrání Donald Trump. Miliardář vsadil na německou pistoli Heckler & Koch

Získat povolení ke skrytému nošení zbraně v ulicích New Yorku bývalo pro běžného občana prakticky nemožné. Donald Trump však tuto vzácnou licenci vlastnil celá desetiletí a v pouzdře nosil nekompromisní těžkotonážní pistoli německé výroby.
Zatímco většina amerických politiků mluví o střelných zbraních pouze v předvolebních projevech, Donald Trump byl jejich aktivním držitelem dávno před vstupem do Bílého domu. V New Yorku, kde městská policie NYPD vydávala civilní povolení ke skrytému nošení jen hrstce vyvolených celebrit a miliardářů, patřil k nejznámějším držitelům této výsady. Striktní newyorský licenční systém, který později řešil i americký Nejvyšší soud a jehož precedenční rozhodnutí eviduje portál
amerického Nejvyššího soudu, vyžadoval přesnou registraci konkrétních zbraní. Záznamy newyorské policie i federální dokumenty z archivu amerického Národního archivu odhalily, jakému arzenálu dával realitní magnát přednost.
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Hlavní osobní zbraní Donalda Trumpa se stala poloautomatická pistole německé zbrojovky Heckler & Koch komorovaná na masivní náboj čtyřicet pět ACP. Volba této konkrétní zbraně vypovídá o technických preferencích majitele. Místo běžné a lehké devítimilimetrové pistole vsadil na nekompromisní zastavovací účinek těžké olověné střely. Náboj vyvinutý Johnem Browningem před více než sto lety sice opouští hlaveň podzvukovou rychlostí, předává však cíli drtivou kinetickou energii.
Pistole řady HK45 a USP představují špičku vojenského vývoje. Zbrojovka z německého Oberndorfu je původně vyvíjela pro výběrová řízení amerického velitelství speciálních operací SOCOM. Zbraň musí spolehlivě fungovat i po ponoření do slané vody, v písku nebo v extrémních mrazech. Tělo tvoří vysoce odolný polymer vyztužený ocelovými vložkami, závěr je vyfrézován z jediného kusu kované chrommolybdenové oceli.
Patentovaný systém tlumení zpětného rázu
Střelba z pistole ráže čtyřicet pět bývá pro netrénovaného střelce nepříjemná kvůli prudkému zvedání zbraně. Inženýři z Heckler & Koch tento fyzikální problém vyřešili geniálním patentem. Uvnitř zbraně umístili speciální mechanický tlumicí systém se dvěma soustřednými pružinami a polymerovým dorazem.
Tento mechanismus pohlcuje až třicet procent energie zpětného rázu dříve, než závěr narazí do rámu. Výsledkem je překvapivě klidný a plynulý chod, který umožňuje bleskové opakování výstřelu na stejný bod. Hlaveň je kovaná za studena a disponuje polygonálním vývrtem bez klasických ostrých drážek. Toto řešení zvyšuje úsťovou rychlost plynu, usnadňuje čištění a zaručuje životnost přesahující desítky tisíc ran.
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Pistole Heckler & Koch nebyla jedinou zbraní registrovanou na Trumpově newyorské licenci. Jako záložní zbraň nosil kompaktní pětiranný revolver Smith & Wesson v osvědčené ráži třicet osm Special. Malý revolver s krátkou dvoupalcovou hlavní představuje klasickou zbraň pro boj na bezprostřední vzdálenost.
Revolver nemá žádnou manuální pojistku ani složitý podávací mechanismus. V krizové situaci stačí zbraň vytáhnout z kapsy a stisknout spoušť. Pokud náboj selže, stačí stisknout spoušť znovu a otočný válec okamžitě přisune pod úderník další komoru. Pro skryté nošení v obleku jde o ideální volbu, protože zaoblený rám se nikde nezachytává o látku saka.
Kompaktní pětiranný revolver Smith & Wesson v ráži třicet osm Special pro skryté nošení. Nošení v režimu nataženo a zajištěno
Zajímavým technickým detailem Trumpovy německé pistole je její bicí ústrojí. Zbraň umožňuje nošení v takzvaném režimu Condition One, tedy s nábojem v komoře, nataženým kohoutem a zajištěnou manuální pojistkou. Vnější páčka na rámu slouží současně jako pojistka i vypouštěč kohoutu.
Střelec může zbraň bezpečně odjistit jediným pohybem palce při tasení z pouzdra. Spoušť pak pracuje v jednočinném režimu s velmi krátkým a jemným chodem. Tento systém vyžaduje disciplínu a pravidelný výcvik, odměnou je však maximální přesnost prvního výstřelu, která u běžných zbraní s dlouhým chodem spouště často chybí.
Závěr a hlaveň zbraně Heckler & Koch využívající patentovaný systém redukce zpětného rázu. Technické srovnání Trumpových registrovaných zbraní
Obě zbraně představují zcela odlišnou filozofii osobní ochrany, od moderní taktické pistole po tradiční mechanický revolver.
Konstrukční parametr Pistole Heckler & Koch Revolver Smith & Wesson Používaná ráže Čtyřicet pět ACP Třicet osm Special Kapacita zbraně Deset nábojů v zásobníku Pět nábojů ve válci Délka hlavně Sto třináct milimetrů Padesát jedna milimetrů Hmotnost prázdné zbraně Sedm set osmdesát gramů Přibližně čtyři sta gramů Materiál rámu Zesílený polymer s ocelí Hliníková slitina nebo ocel Spoušťový mechanismus Dvojčinný i jednočinný systém Dvojčinný revolverový systém Hlavní určení zbraně Taktická služební obrana Hluboce skryté záložní nošení
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Jakmile Donald Trump v roce 2017 složil prezidentskou přísahu, převzala jeho osobní bezpečnost Tajná služba Spojených států. Agenti vybavení samopaly a automatickými zbraněmi vytvořili kolem prezidenta neprostupnou bublinu, takže potřeba nosit vlastní pistoli odpadla.
Výběr zbraní, které si miliardář registroval pro každodenní skryté nošení, však ukazuje jasný vzorec. Žádné laciné výstřelky ani nepraktické miniatury, nýbrž dvě osvědčené mechanické konstrukce s maximálním důrazem na spolehlivost a zastavovací sílu. V krizovém momentu totiž nerozhoduje vzhled zbraně, ale její stoprocentní funkčnost.
Zdroje fotografií Pistole Heckler & Koch HK45: Arielnyc2006 / Wikimedia volné dílo Revolver Smith & Wesson .38 Special: Self Loader / Wikimedia CC 4.0 Detail hlavně a závěru pistole HK45: Ckindel / Wikimedia CC 3.0