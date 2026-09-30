Lusky fazolí musí pryč. Ptáci někdy dokážou divy

Fazole už dozrávají a některé lusky dokonce uschly. Pomalu tedy nastal čas sběru. My jsme vyrazili na zahrádku a úrodu překontrolovali. S údivem jsme také sledovali některé lusky, které byly lehce načaté a chyběly v nich i samotné fazole. Na fazole si totiž udělali zálusk všudypřítomní ptáci. Je to škoda, protože úroda zas není extra velká, abychom se s nimi museli nutně dělit. Kdy tedy fazole sklízet a jak je efektivně před nálety opeřenců chránit? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Zelené lusky nemá smysl sklízet
Přesně tak. Když jsou lusky zelené, případně nějak barevně kombinované právě se zelenou barvou, nemá smysl je sklízet. Fazole musí prostě a jednoduše dozrát. Když se podíváte na naše fazole, tak jejich lusky mají právě zelenofialovou barvu. Ostatně nejde o klasické fazole, ale o ty, které jsou jakoby žíhané. Mají tmavě fialový strakatý střed a zbytek fazolí je lehce fialový.
Sbírají se uschlé lusky
U těch totiž máme jistotu, že jsou fazole skutečně zralé tak, jak by měly. Stačí se na lusk podívat. Většinou je úplně suchý včetně samotné stopky, která ho drží na rostlině. Při odlamování lusku je třeba být velmi opatrným abychom neutrhli velkou část rostliny. Ideální je vzít nůžky a v místě, kde je samotná suchá stopka, lusk odstřihnout.
Zralé fazole: Foto Radek Štěpán
Pozor na ptáky
Před ptáky je třeba fazole ochránit pomocí obyčejné síťky. Není nic jednoduššího než nainstalovat právě síťku, přes kterou se ptáci prostě a jednoduše nebudou mít šanci dostat. Sítě proti ptákům jsou běžně k dostání v kamenných prodejnách i na internetu. Ptáci často vytahují sazeničky fazolí, nicméně u nás si troufli i na suché lusky, což je poměrně zvláštní. Standardně si fazolí nikdy nevšímali.
Tip: Vigna čínská alias dlouhatánská fazole. Stojí minimálně za vyzkoušení.
Zdroje info: Autor- pěstitel
Prasklý fazolový lusk: Náhledové foto Radek Štěpán, fazole- fotogalerie Radek Štěpán
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