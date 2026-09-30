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Lusky fazolí musí pryč. Ptáci někdy dokážou divy

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Dennívýzva
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Fazole už dozrávají a některé lusky dokonce uschly. Pomalu tedy nastal čas sběru. My jsme vyrazili na zahrádku a úrodu překontrolovali. S údivem jsme také sledovali některé lusky, které byly lehce načaté a chyběly v nich i samotné fazole. Na fazole si totiž udělali zálusk všudypřítomní ptáci. Je to škoda, protože úroda zas není extra velká, abychom se s nimi museli nutně dělit. Kdy tedy fazole sklízet a jak je efektivně před nálety opeřenců chránit? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Fazole

Fazole

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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