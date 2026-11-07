Google plánuje ve Finsku investovat 13 miliard eur. Výstavbu ale provází ekologický skandál

Až 400 tisíc stromů padlo podle odhadů ekologických aktivistů ve Finsku kvůli přípravě nových datacenter Googlu. Informuje o tom deník The Guardian. Severské země lákají technologické giganty především chladným klimatem, které usnadňuje chlazení výpočetní techniky a snižuje energetické náklady. Výhodou je také dostatek prostoru, stabilní politické prostředí a dostupnost bezemisní elektřiny z vodních, větrných a jaderných zdrojů.
Google už provozuje ve Finsku datacentrum v Hamině a připravuje výstavbu dalších tří lokalit na severu země. Nové zařízení buduje také ve švédském Horndalu. Voda je pro chlazení některých datacenter důležitá, její velké zásoby ale nejsou jediným ani hlavním důvodem, proč firmy míří právě na sever Evropy.
Finská policie nyní zahájila trestní vyšetřování společnosti Tuike Finland, dceřiné firmy Googlu, kvůli možnému porušení ekologických předpisů při přípravě nového datacentra v obci Muhos. Podle úřadů firma odstranila lesní porost a odvodnila území o rozloze 330 hektarů ještě před dokončením zákonem požadovaného posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).
Policie se zaměří především na okolnosti odvodňování a nakládání s vodou na staveništi. Finské úřady přitom již na začátku října nařídily Googlu zastavit přípravné práce nejen v Muhosu, ale také v lokalitě Otanmäki, vzdálené přibližně 100 kilometrů jihovýchodně. Podle odhadů ekologických aktivistů padlo na obou místech dohromady přibližně 400 tisíc stromů.
Google se za vykácení lesů omluvil. Jeho finský manažer Antti Järvinen uvedl, že společnost postupovala podle tehdejšího výkladu platné legislativy. Firma zároveň zdůrazňuje, že její investice mají přinést regionu pracovní místa, rozvoj infrastruktury a další ekonomické příležitosti.
Finsko nyní eviduje žádosti o povolení celkem 145 nových datacenter v různých fázích přípravy. Samotný Google oznámil investici nejméně 13 miliard eur do finské digitální infrastruktury, především datacenter a souvisejících energetických projektů. Jde o jeho dosud největší jednotlivou investici v Evropě.
Plánům technologických společností však začíná čelit rostoucí odpor veřejnosti. Petici požadující přísnější regulaci datacenter a náhradu ekologických škod podepsalo již více než 93 tisíc lidí. Kritici upozorňují také na omezený počet dlouhodobých pracovních míst a otázku, zda rozsáhlé investice přinášejí dostatečný prospěch místním obyvatelům.
Podle profesora informatiky Jussiho Kangasharjua z Helsinské univerzity slouží datacentra především mezinárodním společnostem a jejich zákazníkům. Přínos pro samotné Finsko proto může být podstatně menší, než jak jej prezentují investoři a politici. Téma se tak stává také jedním z politických témat před parlamentními volbami plánovanými na duben.
Petr Dvořák
zdroj: The Guardian