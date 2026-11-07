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Kokosky s čokoládou a mascarpone krémem: Křupnou na povrchu, uvnitř zůstanou měkké

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Kokosky jsou jedním z těch receptů, které vás překvapí, jak málo surovin stačí na výsledek, který vypadá jako z cukrárny. Stačí bílky, kokos a cukr, a za dvacet minut máte plný plech křupavých kuliček s hebkým středem.
Fotografie ke kokoskám

Fotografie ke kokoskám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Kokosové kokosky s křupavým povrchem a vláčným středem: Klasika, která nikdy nevyjde z módy
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.11.2026 02:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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