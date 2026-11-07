Kokosky s čokoládou a mascarpone krémem: Křupnou na povrchu, uvnitř zůstanou měkké

pro mě dlouho bývaly spíš Kokosky do počtu. Světlé hromádky na cukroví vánočním talíři, někde mezi lineckým a pracnami, po kterých člověk sáhne až ve chvíli, kdy už je výběr dost probraný. Pak jsem ale narazila na verzi s , spodkem v hořké čokoládě a bílým krémem nahoře. A najednou to celé dávalo mnohem větší smysl. Ze suché povinnosti se staly malé cukrářské kousky, nenápadné na pohled, ale z talíře mizí rychleji, než by člověk čekal. Přitom základ zůstává úplně rybízovou marmeládou jednoduchý. Pár surovin, krátké pečení a trochu klidu při dokončování.
K základním kokoskám jsem se vrátila přes recept od mé kamarádky. Je postavený na obyčejné trojici:
bílkový sníh, moučkový cukr a strouhaný . Podle Healthline navíc kokos obsahuje antioxidanty. Když se povedou, mají zvenku jemnou křupavou krustu, uvnitř ale zůstávají měkké a nadýchané. Samotná kokoska mi však po čase připadala trochu kokos jednotvárná, sladká bez většího zlomu. Tenká vrstva kyselejší marmelády tomu hodně pomůže, čokoláda taky. Krém z a smetany přidá jemnost, ale neudělá z kokosek těžký zákusek. U nás doma se pár kousků obvykle odkládá stranou, jinak se k úplnému zatuhnutí čokolády ani nedostanou. mascarpone
Můj tip zní: Bílky šlehejte v opravdu čisté a odmaštěné misce. Stačí stopa žloutku nebo mastný film po špatně umytém nádobí a sníh nebude držet. Kokosky se pak při pečení rozjedou do nízkých placiček. Před šleháním misku vytřu papírovou utěrkou s kapkou citronové šťávy a až potom ji dobře osuším. Drobný krok, ale vyplatí se. Recept na domácí kokosky s marmeládou, čokoládou a bílým krémem z mascarpone
Z této dávky vyjde přibližně
25 až 30 kokosek. Celková délka přípravy: zhruba 1 hodina 45 minut Ingredience k přípravě Kokosky 200 g strouhaného kokosu 150 g moučkového cukru 3 bílky 1 vanilkový cukr špetka soli Dokončení 150 g marmelády (nejlépe rybízové nebo meruňkové) 200 g hořké nebo mléčné čokolády 1 lžíce kokosového oleje nebo másla Bílý krém 200 ml smetany ke šlehání 100 g mascarpone 1 až 2 lžíce moučkového cukru 2 lžíce strouhaného kokosu Postup přípravy kokosek s čokoládou a mascarpone krémem
1. Troubu předehřejte na
160 stupňů a plech vyložte pečicím papírem. Nachystejte si čistou, odmaštěnou mísu, ideálně kovovou nebo skleněnou. Vytřete ji trochou citronové šťávy a osušte. Do mísy dejte 3 bílky a špetku soli. Šlehat začněte spíš pomalu, otáčky zvyšujte postupně. Hotový sníh má být pevný, lesklý a po zvednutí metel držet špičky. Když mísu opatrně nakloníte nebo obrátíte, hmota by se neměla hnout.
2. Do vyšlehaného sněhu po částech zašlehejte
150 g moučkového cukru a vanilkový cukr. Nesypte všechno naráz, sníh by mohl povolit. Výsledná hmota má být hustá, lesklá a lehce táhlá. Nakonec stěrkou vmíchejte 200 g strouhaného kokosu. Opatrně, pohybem zdola nahoru. Rychlé míchání dokola by ze sněhu zbytečně vyhnalo vzduch.
3. Na plech tvořte lžící nebo cukrářským sáčkem menší hromádky, případně nižší placičky. Dobře se pracuje s průměrem kolem 4 až 5 centimetrů. Mezi jednotlivými kousky nechte asi 2 centimetry místa, při pečení se trochu rozšíří. Pokud chcete úhlednější tvar, povrch lehce uhlaďte navlhčenou lžící.
4. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
15 až 20 minut. Okraje by měly jen lehce zezlátnout, střed může zůstat světlejší a na dotek měkčí. Nevadí to, po vychladnutí kokosky zpevní. Hlídejte je hlavně na konci pečení. Přesušené kokosky už nemají ten měkký vnitřek, kvůli kterému stojí za to si s nimi hrát.
5. Upečené kokosky nechte vychladnout přímo na plechu. Dejte jim alespoň
30 minut. Teplé jsou křehké, snadno se lámou a při přendávání se člověk zbytečně vzteká.
Jak na nepečené Raffaello kuličky, které jsou jemné, kokosové a hotové raz dva Teď přijde zdobení
1. Na každou vychladlou kokosku rozetřete tenkou vrstvu
marmelády. Rybízová přinese výraznější kyselost, meruňková je jemnější a ovocnější. S množstvím opatrně, malá lžička na jeden kus stačí. Marmeláda má kokosku doplnit, ne stékat po stranách.
2.
Čokoládu nalámejte do misky, přidejte lžíci kokosového oleje nebo másla a rozpusťte ji nad vodní lázní. Mikrovlnná trouba poslouží také, jen raději po krátkých 30 vteřinových intervalech a vždy promíchat. Tuk čokoládě pomůže, aby po zatuhnutí zůstala hladká, lesklá a tolik nepraskala. Kokosku vezměte za horní část, spodní třetinu namočte do čokolády a položte na pečicí papír. Nechte ztuhnout při pokojové teplotě, případně ji na chvíli dejte do lednice.
3. Mezitím si udělejte krém.
Smetana ke šlehání musí být opravdu dobře vychlazená. Vyšlehejte ji do polotuha, přidejte mascarpone a moučkový cukr a šlehejte dál, dokud nevznikne pevný krém, který drží tvar. Pokud chcete kokosovou chuť výraznější, vmíchejte ještě 2 lžíce strouhaného kokosu. Foto: Cooky.cz, Kokosové kokosky s křupavým povrchem a vláčným středem: Klasika, která nikdy nevyjde z módy
4. Krém přendejte do cukrářského sáčku s kulatou nebo hvězdicovou špičkou. Na každou kokosku nastříkejte spirálu nebo menší kopeček. Navrch se dá přidat i špetka strouhaného kokosu. Hotové kokosky dejte nejméně na
20 minut do lednice, aby krém zpevnil. Potom je přesuňte na talíř nebo do uzavíratelné krabičky. Tipy redakce: Kyselá marmeláda funguje nejlépe: Rybízová nebo meruňková marmeláda má pod čokoládou svoje místo. Není tam jen pro barvu. Kyselost stáhne sladkost kokosového základu a čokoláda pak v chuti lépe vynikne. Jahodová nebo malinová bývá sladší, takže výsledný rozdíl není tak patrný. Krém musí být opravdu studený: Mascarpone i smetana by měly jít do mísy rovnou z lednice. Pokud je mascarpone teplé, krém se může srazit a místo hladké hmoty vzniknou drobné hrudky. V přetopené kuchyni se vyplatí dát na pár minut vychladit i samotnou mísu. Skladování bez krému je jednodušší: Kokosky s marmeládou a čokoládou vydrží v dobře uzavřené krabičce při pokojové teplotě 4 až 5 dní. Po přidání krému patří do lednice a lepší je sníst je do 2 dnů. Smetanový krém navíc snadno přebírá pachy z okolí. Bez lepku bez námahy: Základ kokosek je přirozeně bezlepkový, protože obsahuje jen bílky, cukr a kokos, žádnou mouku. Pokud pečete pro člověka s celiakií, zkontrolujte ještě obal strouhaného kokosu. U levnějších balení se může stát, že prošla provozem, kde se pracuje i s moukou.
Vánoční kávová zrna podle domácího receptu. Drobné nepečené cukroví, které krásně doplní sváteční talíř
Retro ježečci s kokosem a čokoládou patří mezi tradiční cukroví, které připomene sladké chvíle z dětství
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline