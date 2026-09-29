Loštická cibulačka s tvarůžky a bramborami: Sytá moravská polévka s vůní kmínu

Kdykoliv mám chuť na něco pořádně
poctivého, sytého a voňavého, Loštická je pro mě jasnou cibulačka volbou číslo jedna. Poprvé jsem ji ochutnala při výletě na Hanou a byla to láska na první lžíci. Spojení sladkavé zkaramelizované cibulky, výrazných a Olomouckých tvarůžků silného vývaru je zkrátka geniální. Tvarůžky se v horké krásně rozplynou, vytvoří jemně polévce krémovou konzistenci a dodají jí naprosto neopakovatelný šmrnc, kterému u nás doma nikdo neodolá.
I když
tvarůžky v kuchyni občas vzbudí lehkou diskusi kvůli své typické vůni, v téhle polévce fungují jako absolutní zázrak. Jakmile se povaří s bramborami a kmínem, jejich ostrá chuť se zjemní a splyne v dokonalou harmonii.
Můj tip zní: Tvarůžky přidejte do hrnce až ke konci vaření k téměř měkkým bramborám a nakrájejte je na drobné kostičky, aby se v polévce rovnoměrně rozpustily a nevytvořily na dně hrnce jeden velký nerozmíchaný chomáč. Recept na tradiční Loštickou cibulovou polévku s vůní tvarůžků
Celkový čas přípravy: 45 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 lžíce vepřového sádla 3 velké žluté cibule 1 stroužek česneku 2 lžíce hladké mouky 1 lžička mleté sladké papriky 1,5 l hovězího nebo zeleninového vývaru 2 brambory 1/2 lžičky mletého kmínu 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 100 g Olomouckých tvarůžků 2 krajíce chleba 1 hrst čerstvé pažitky Postup při přípravě Loštické cibulačky
1. Oloupejte cibuli i česnek a nakrájejte cibuli na tenká půlkolečka a česnek na drobné plátky.
2. Oloupejte brambory a nakrájejte je na stejně velké malé kostičky.
3. Ve velkém hrnci rozpusťte sádlo a přisypejte nakrájenou cibuli s česnekem.
4. Pozvolna restujte na mírném ohni za stálého míchání po dobu
10 minut, dokud cibule nezíská krásnou zlatavou barvu a nasládlou vůni.
5. Zlatavou cibuli zaprašte hladkou moukou s mletou sladkou paprikou a vše společně za stálého míchání opékejte přesně
1 minutu, aby paprika nezhořkla.
6. Obsah hrnce ihned zalijte studeným vývarem, důkladně promíchejte metličkou a přiveďte k varu.
7. Do hrnce přisypejte nakrájené brambory, mletý kmín, sůl a mletý černý pepř.
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8. Olomoucké tvarůžky nakrájejte na malé kostičky a přihodíte je do hrnce k vařícím se bramborám.
9. Polévku vařte na mírném ohni za občasného promíchání přibližně
15 minut až 20 minut, dokud brambory zcela nezměknou a tvarůžky se částečně neroztaví do krémového základu.
10. Mezitím si nakrájejte chléb na kostičky či vykrajovátkem vytvarujte ozdobné tvary a opražte je na suché pánvi dozlatova po dobu
5 minut.
11. Uvařenou polévku podle potřeby ještě dochuťte solí či pepřem a ihned ji rozlijte do hlubokých talířů.
12. Každou porci ozdobte kousky křupavého opraženého chleba, přisypejte nasekanou pažitku a podávejte ještě horkou.
Foto: Cooky.cz, netradiční cibulačka, která vás dostane do kolen Tipy redakce: Výběr správného vývaru: Pro dosažení nejlepší a nejbohatší chuti použijte silný hovězí vývar, který polévce dodá tmavší barvu a výrazný základ. Stupeň zralosti tvarůžků: Sáhněte po dokonale prozrálých tvarůžcích s prožloutlým povrchem, protože se v polévce lépe rozpouštějí a dodají jí intenzivnější chuť. Křupavé chlebové krutony: Chlebové krutony opékejte na pánvi pozvolna po dobu 5 minut bez přidání tuku, aby zůstaly krásně křupavé i po vhození do horké polévky. Svíravost papriky pod kontrolou: Mletou papriku restujte na sádle maximálně 30 sekund a hned ji zalijte tekutinou, jinak by zhořkla a pokazila jemnou chuť cibule. Jemnější varianta bez sádla: Pokud preferujete lehčí verzi, můžete sádlo nahradit kvalitním máslem a polévku na závěr zjemnit 2 lžícemi smetany ke šlehání.
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