Zásmažková polévka z čerstvé zeleniny s krupicovými noky a čerstvým libečkem

Přiznám se, že
zásmažková u nás doma dlouho spadala do kategorie jídel „když už vážně není z čeho vařit“. Maminka ji dávala na plotnu ve chvílích, kdy v lednici zůstala mrkev, kousek celeru, petržel, cibule a jinak celkem ticho. Nic slavnostního. Jenže zrovna z těch pár polévka obyčejných surovin vždycky vznikla polévka, která zahřála líp než leckterý . Dnes ji vařím skoro stejně. Přidala jsem jen krupicové noky a pořádnou vývar hrst . A klidně si ji dám i uprostřed horkého dne, protože některá jídla si počasí zkrátka nevybírají. libečku
Základ je
poctivá světlá jíška. Polévku zahustí tak, aby nebyla těžká, ale získala měkkou, skoro sametovou konzistenci. Nejde o řídkou vodu se zeleninou, spíš o talíř, který člověka normálně zasytí. Healthline uvádí, že zeleninové polévky mohou přispívat k hydrataci a díky vláknině i mikronutrientům prospívají trávení. To je fajn vědět. Já ji ale vařím hlavně proto, že po ní doma na pár minut nastane klid. Ten spokojený druh ticha, kdy nikdo nic nehledá, nekomentuje a jen jí. U nás ne úplně běžná situace.
Můj tip zní: Zeleninu nastrouhejte opravdu najemno, ne nahrubo. Drobné kousky se ve vývaru skoro ztratí a polévka pak působí hladší, bez velkých kusů, které by v ní zbytečně překážely. Jíšku přidávejte až ke konci a nejdřív ji rozmíchejte s trochou studené vody. Hrudky v téhle polévce nikomu radost neudělají. Recept na hutnou zásmažkovou polévku s krupicovými noky a libečkem
Z uvedeného množství vyjdou
čtyři pořádné porce. Nejlepší je hned po dovaření, to bez debat. Celková délka přípravy: 50 až 55 minut Ingredience k přípravě Základ polévky 30 g najemno nastrouhaného celeru 50 g najemno nastrouhané mrkve 1 malá cibule 2 stroužky česneku kousek másla na restování, přibližně 20 g sůl, pepř, špetka muškátového oříšku 1 lžička Podravky nebo jiného zeleninového koření 1,2 l vody nebo světlého zeleninového vývaru hrst čerstvého libečku Světlá jíška 30 g másla 2 lžíce hladké mouky trocha studené vody na rozmíchání Krupicové noky 1 vejce 1 lžíce změklého másla 5 až 6 lžic hrubé krupice špetka soli špetka mletého kmínu Postup přípravy syté zásmažkové polévky
1. Zeleninu, tedy
celer, mrkev a petržel, nastrouhejte najemno. Cibuli pokrájejte na drobno, česnek prolisujte nebo nasekejte nožem. V hrnci rozehřejte lžíci másla a zeleninu s cibulí na něm restujte na středním plameni asi 5 až 7 minut. Má změknout a rozvonět se, ne chytit barvu do spálené hnědi.
2. Přidejte
česnek a nechte ho krátce rozvonět. Minuta stačí, česnek se umí připálit rychleji, než by člověk čekal. Potom základ zalijte vodou nebo vývarem, osolte, opepřete, přisypte podravku a špetku muškátového oříšku. Přiveďte k varu, stáhněte plamen a vařte 15 až 20 minut, dokud zelenina úplně nezměkne.
3. Mezitím si připravte
jíšku. Na malé pánvi rozehřejte máslo, přisypte mouku a míchejte 2 až 3 minuty. Jíška má být světle zlatá a lehce vonět po oříšcích. Jakmile začne tmavnout moc, chuť už se posune jinam. Tady je potřeba světlá.
4. Hotovou jíšku stáhněte z plotny a rozmíchejte ji se dvěma lžícemi
studené vody na hladší pastu. Pak ji zašlehejte do vroucí polévky. Nechte ještě zhruba 5 minut provařit, aby v ní nezůstala syrová chuť mouky. Polévka má být hustá, ale pořád taková, aby se dala normálně nabrat lžící.
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1. V misce promíchejte
vejce, změklé máslo, sůl a kmín. Po částech přisypávejte krupici a míchejte, dokud nevznikne pevnější těsto, které drží tvar. Nechte ho asi 5 minut stát. Krupice nabobtná a s hmotou se pak pracuje mnohem líp.
2. Mokrýma rukama tvořte malé oválné noky, zhruba ve velikosti čajové lžičky, a vkládejte je přímo do vroucí polévky. Vařte 8 až 10 minut. Noky vyplavou a zpevní. Když jsou na dotek pružné, ale ne gumové, je hotovo.
3. Nakonec přidejte nasekaný
čerstvý libeček. Nenechávejte ho v polévce zbytečně dlouho bublat, minuta nebo dvě úplně stačí. Libeček má výraznou chuť a při dlouhém vaření může začít hořknout. Foto: Cooky.cz, Zásmažková polévka: Hustá, voňavá klasika z české kuchyně, která zahřeje od prvního doušku
4. Polévku ochutnejte a případně dosolte nebo přidejte trochu pepře. Podávejte ji horkou, ideálně hned po dovaření. Noky jsou tehdy nejlepší: uvnitř měkké, na povrchu lehce pevné.
Tipy redakce: Záměna libečku: Pokud libeček zrovna nemáte, sáhněte po majoránce nebo petrželové nati. Chuť bude jiná, to ano, ale polévka zůstane domácí a poctivá. Hustota jíšky: Na řidší polévku stačí jedna lžíce mouky. Kdo má rád opravdu hutnou verzi, může dát tři. Je to hodně o zvyku. U nás vyhrává varianta, ve které lžíce skoro stojí, i když chápu, že ne každému sedne. Bez Podravky: Podravku můžete vynechat úplně a jako základ použít domácí zeleninový vývar. Polévka pak bývá plnější a většinou už nepotřebuje moc dalšího dochucování. Muškátový oříšek: S muškátovým oříškem opatrně. Stačí opravdu malá špetka. V rozumném množství chuť zeleniny pěkně vytáhne, ve větším už začne v polévce zbytečně dominovat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline