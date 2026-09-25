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Zásmažková polévka z čerstvé zeleniny s krupicovými noky a čerstvým libečkem

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Zásmažková polévka patří mezi ty recepty, které nevypadají nijak oslnivě, ale zasytí a zahřejí způsobem, jakým to moderní kuchyně někdy neumí. Přidejte krupicové noky a libeček a máte na stole něco, co si rodina bude pamatovat.
Fotografie k zásmažkové polévce

Fotografie k zásmažkové polévce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zásmažková polévka: Hustá, voňavá klasika z české kuchyně, která zahřeje od prvního doušku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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