Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Černá čočka Beluga na slaný způsob: S uzeným masem a křupavou cibulkou chutná výborně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Připravte si luxusní černou čočku Beluga s jemně uzeným masem, křupavou cibulkou a kyselou okurkou. Moderní podoba tradičního oběda uvařená za 25 minut.
Obrázek k receptu na uzené s černou čočkou

Obrázek k receptu na uzené s černou čočkou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na černou čočku Belugu s uzeným masem
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:40

Reklama
Další články z Cooky.cz
Slaná bramborová buchta je výborná k bramboračce i jako jednoduchá domácí večeře z běžných surovin
Slaná bramborová buchta je výborná k bramboračce i jako jednoduchá domácí večeře z běžných surovin
Jednoduchá kynutá pizza s česnekem k dnešnímu obědu. Bylinky a rozpuštěný sýr vytvoří výbornou kombinaci
Jednoduchá kynutá pizza s česnekem k dnešnímu obědu. Bylinky a rozpuštěný sýr vytvoří výbornou kombinaci

Upečte si rychlou domácí pizzu bez vážení s česnekem, bylinkami a rozpuštěným sýrem. Jednoduchá kynutá...

Svatební koláčky z lineckého těsta se čtyřmi náplněmi. Křehké sladké pečivo, které ozdobí slavnostní stůl
Svatební koláčky z lineckého těsta se čtyřmi náplněmi. Křehké sladké pečivo, které ozdobí slavnostní stůl

Upečte si tradiční svatební koláčky z lineckého těsta se čtyřmi druhy náplní: ořechovou, tvarohovou,...

Škeble s ořechovou nádivkou neboli žabí huby: Křehké vánoční cukroví, které zaujme neobvyklým tvarem
Škeble s ořechovou nádivkou neboli žabí huby: Křehké vánoční cukroví, které zaujme neobvyklým tvarem

Jsou roky, kdy se u nás peče hlavně linecké a rohlíčky, ale jakmile jednou přidám žabí huby, mizí z dózy...

Domácí vánočka s rozinkami namočenými v rumu a křupavými oříšky. Nadýchaná sváteční klasika ke snídani
Domácí vánočka s rozinkami namočenými v rumu a křupavými oříšky. Nadýchaná sváteční klasika ke snídani

Upečte si nadýchanou babiččinu vánočku s rozinkami v rumu, máslem, sádlem a křupavými oříšky. Tradiční...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.