Černá čočka Beluga na slaný způsob: S uzeným masem a křupavou cibulkou chutná výborně

Když dostanu chuť na poctivé, hřejivé a přitom neuvěřitelně
elegantní jídlo, moje volba velmi často padne na černou . Zatímco obyčejná čočku Beluga hnědá čočka občas připomíná školní jídelny, drobná černá čočka, která svou strukturou a leskem nápadně připomíná luxusní kaviár, povýší obyčejný oběd na zážitek pro ty největší gurmány. Čočka Beluga si po uvaření skvěle drží svůj tvar, nerozpadá se na kaši a má příjemně oříškovou chuť, která si naprosto rozumí s poctivým . uzeným masem
Kombinace
měkkého, šťavnatého uzeného bůčku či plece, dokonale uvařené sypké čočky, dozlatova osmažené cibulky a křupavé je sázkou na jistotu, která kyselé okurky zasytí celou rodinu.
Můj tip zní: Černou čočku Beluga před samotným vařením nikdy dopředu nenamáčejte; uvaří se neuvěřitelně rychle sama a díky tomu si zachová svou nádhernou černou barvu i pevnou, nerozbořenou strukturu. Recept na černou čočku Beluga s uzeným masem, cibulkou a kyselou okurkou
Z uvedeného množství surovin připravíte přibližně
4 poctivé a syté porce. Celkový čas přípravy a vaření: 45 minut Ingredience potřebné k přípravě 300 g černé čočky Beluga 600 g uzeného masa (bůček nebo plec) 2 velké žluto-bílé cibule 2 stroužky česneku 1 lžíce sádla nebo rostlinného oleje 1 lžíce jablečného octa (nebo kvalitního octa na dochucení) 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 4 křupavé kyselé okurky k podávání Postup při přípravě luxusní černé čočky Beluga s uzeným
1. Uzené maso vložte do menšího hrnce, zalijte vodou a
vařte na mírném ohni přibližně 30 až 40 minut, dokud nebude zcela měkké, poté ho nakrájejte na plátky.
2. Černou čočku Beluga důkladně propláchněte pod studenou tekoucí vodou v sítku.
3. Propláchnutou čočku nasypte do hlubokého hrnce, zalijte čistou vodou nebo lehkým vývarem v poměru jedna ku dvěma a
vařte na mírném ohni přibližně 20 minut.
4. Uvařenou čočku
zlehka osolte, opepřete, zjemněte lžičkou octa a opatrně promíchejte.
5. Na pánvi rozpusťte lžíci sádla, přidejte na tenké půlměsíčky nakrájenou cibuli a
opékejte ji na mírném ohni dozlatova a do křupava.
6. Na talíře nadejte porci sypké černé čočky Beluga,
přidejte horké plátky uvařeného uzeného masa a štědře posypte osmaženou cibulkou.
7. Nakonec k jídlu
přidejte křupavé kyselé okurky a ihned podávejte. Foto: Cooky.cz, korunu nasadí cibulka a naložená okurka Tipy redakce: Nezaměňujte s obyčejnou čočkou: Černá čočka Beluga má specifickou oříškovou chuť a neloupe se, takže v jídle vypadá naprosto úžasně a luxusně. Dochucení kapkou octa: Přidání lžičky jablečného nebo vinného octa do uvařené čočky skvěle podtrhne celkovou chuť a dodá pokrmu šmrnc. Vývar místo obyčejné vody: Pokud čočku vaříte ve slabém zeleninovém či masovém vývaru namísto čisté vody,získá ještě hlubší a bohatší chuť. Křupavá cibulka bez spálení: Cibuli na smažení nakrájejte na tenké nudličky a opékejte zvolna na mírném ohni,aby nebyla hořká, ale krásně nasládlá. Skladování a rozležení: Čočka chutná skvěle i druhý den po upečení, kdy se všechny chutě v lednici dokonale propojí.
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