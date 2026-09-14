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Královna podzimního stolu: Hustá dýňová polévka se zázvorem a smetanou, která voní celým bytemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dýňová polévka je pro mě každý podzim malý rituál. Tenhle recept se zázvorem, citronovou šťávou a proužky pomerančové kůry je přesně ten typ jídla, které ohřeje zevnitř i zvenku a voní celým bytem dřív, než se zelenina vůbec uvařila do měkka.
Fotografie k dýňové polévce
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Královna podzimního stolu: Hustá dýňová polévka se zázvorem a smetanou, která voní celým bytem
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