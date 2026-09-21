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Zelňačka, která zahřeje do morku kostí: Hustá polévka z kysaného zelí se slaninou, jakou vařila každá babička

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Zelňačka je pro mě synonymem podzimního tepla a pohodlí. Tenhle recept na hustou zelňačku s klobásou a pořádnou jíškou jsem vařila stokrát a pokaždé z hrnce nezbyde ani kapka.
Obrázek na recept na zelňačku

Obrázek na recept na zelňačku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na zelňačku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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