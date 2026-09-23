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Lobkowicz: Soudci nejsou žáci premiérova obhájce. Babiš má okamžitě odstoupit

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Andrej Babiš přenesl svůj spor s justicí až do Strakovy akademie.
Politický glosátor Jiří Lobkowicz, ZDROJ: Jiří Lobkowicz/se souhlasem

Politický glosátor Jiří Lobkowicz, ZDROJ: Jiří Lobkowicz/se souhlasem

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