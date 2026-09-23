Lobkowicz: Soudci nejsou žáci premiérova obhájce. Babiš má okamžitě odstoupit

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Lobkowicz: Soudci nejsou žáci premiérova obhájce. Babiš má okamžitě odstoupitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Andrej Babiš přenesl svůj spor s justicí až do Strakovy akademie.
Politický glosátor Jiří Lobkowicz, ZDROJ: Jiří Lobkowicz/se souhlasem
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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