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BMW proměnilo svou limuzínu v součást umělecké instalace. Sedmičku v Istanbulu obklopují mlha, světlo a bubliny

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Nové BMW řady 7 se v Istanbulu ocitlo v nezvyklé roli.
BMW i7 60 xDrive, FOTO: BMW Group/ se souhlasem

BMW i7 60 xDrive, FOTO: BMW Group/ se souhlasem

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