Pirátská poslankyně Svobodová objevila alternativu k dálnici: Nejet po ní. Doprava tím dostala řešení

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Pirátská poslankyně Svobodová objevila alternativu k dálnici: Nejet po ní. Doprava tím dostala řešeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vendula Svobodová přinesla do Poslanecké sněmovny myšlenku tak průzračnou, až je s podivem, že…
Pirátská poslankyně Vendula Svobodová, ZDROJ: Vendula Svobodová/ se souhlasem
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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