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Svatba v zoo nebo v podzemí. V Brně nabízí nečekaná místa pro netradiční obřady

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Zatímco většina snoubenců stále volí klasické obřadní síně, matriky a hrady, české úřady a instituce umožňují říct si „ano“ i na zcela specifických místech. Mezi vyhledávané lokace patří zoologické zahrady, technické památky nebo přírodní areály.
Svatba v zoo nebo v podzemí. V Brně nabízí nečekaná místa pro netradiční obřady

Svatba v zoo nebo v podzemí. V Brně nabízí nečekaná místa pro netradiční obřady

Zdroj: Pixabay, Easy Wedding, Vodojemy Žlutý kopec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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