Svatba v zoo nebo v podzemí. V Brně nabízí nečekaná místa pro netradiční obřady

Mezi zvířaty v Zoo Brno
Návštěva zoologické zahrady už dávno nemusí znamenat jen odpolední procházku kolem výběhů. Některé české zoo totiž nabízejí možnost uspořádání svatebního obřadu přímo ve svém areálu. Provozovatelé pro tyto akce nastavují jasná pravidla, která zohledňují jak klid zvířat, tak běžný provoz zahrady.
V Brně se můžete nechat oddat přímo v Zoo Brno na Mniší hoře, která nabízí jak venkovní, tak vnitřní prostory. I přes atraktivní prostředí se zde však v současnosti uskuteční zpravidla jen jeden až dva svatební obřady ročně.
„Výrazný nárůst zájmu v posledních letech neevidujeme. Jedním z důvodů je skutečnost, že snoubenci často očekávají zajištění kompletního svatebního servisu včetně cateringu, který však v našem případě zajišťují externí společnosti. Určitou roli hrají také možnosti samotného prostoru VIBE Zóny, který není možné kompletně zastřešit, a tedy i obavy z nepříznivého počasí,“ vysvětlil tiskový mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich.
Přírodní charakter areálu s sebou přitom občas přináší i úsměvné situace. Za dobu, kdy zoo svatby pořádá, se její zástupci setkali s řadou nejrůznějších požadavků.
„Zdaleka ne všechna přání lze v prostředí přírodního lesoparku splnit. Mezi ta nejkurióznější patřil například požadavek, zda by bylo možné zabránit tomu, aby během obřadu padaly ze stromu žaludy. Přírodě ale ani při svatbě úplně poroučet neumíme,“ přiblížil tiskový mluvčí.
Svatební obřady se navíc vždy odehrávají v místech, které jsou součástí běžné návštěvnické trasy. Zoo proto u všech akcí – nejen u svateb či komerčních pronájmů – klade velký důraz na welfare chovaných zvířat.
„Každou aktivitu posuzujeme také z hlediska možné stresové zátěže. Sledujeme například intenzitu a charakter hudební produkce, umístění programu vůči jednotlivým expozicím nebo případné rušení a plašení zvířat. Ochrana jejich klidu a pohody je pro nás vždy prioritou,“ uzavřel Bedřich. Industriální surovost ve Vodojemech Žlutý kopec
Úplně jinou atmosféru nabízejí industriální a technické památky. V Brně se v tomto ohledu vymykají Vodojemy Žlutý kopec, které lákají páry hledající velkorysý prostor, cihlovou surovost a osobitou estetiku bez tradičních zámeckých dekorací.
Svatební obřady však v tomto unikátním prostředí nepatří mezi standardně preferované a masově rozjížděné akce. Důvodů je hned několik a vycházejí především z přísných provozních podmínek. Pronájmy vodojemů standardně začínají až po skončení běžné otevírací doby, tedy od 18:00 hodin.
„Pokud si pořadatel přeje využít prostory již během otevírací doby, je k běžné ceně pronájmu účtován stoprocentní tarifní příplatek za každou hodinu, po kterou musejí být vodojemy uzavřeny veřejnosti. Tento příplatek kompenzuje ušlý zisk ze vstupného, takže celodenní pronájem se může dostat na poměrně vysokou částku, a to zejména o víkendech, kdy je návštěvnost nejvyšší,“ vysvětlila obchodní a event manažerka Lucie Garláthy. Cena pronájmu začíná na 5 000 korunách za hodinu u jednotlivých nádrží, případně na 10 000 korunách za hodinu při pronájmu celého komplexu.
Svoji roli hraje také samo klima v podzemí. Celoročně se tu drží konstantní teplota okolo 13 až 15 °C a prakticky stoprocentní vlhkost.
„Zážitek z prostoru je mimořádný, nicméně pro několikahodinový či celodenní pobyt většího počtu svatebních hostů nemusí být toto prostředí z hlediska komfortu ideální,“ upozornila manažerka s tím, že vždy je nutné přísně respektovat historický charakter, technické a bezpečnostní podmínky památky. Veškerá výzdoba či program tak podléhají individuálnímu schválení.
Zatímco uspořádání celého obřadu je komplikovanější, s jiným požadavkem vycházejí správci vstříc podstatně častěji. Velmi oblíbenou alternativou je totiž samotné svatební focení.
„S čím se naopak setkáváme a co je po předchozí dohodě možné, je svatební fotografování. Právě pro něj nabízí unikátní architektura a atmosféra Vodojemů Žlutý kopec příležitost pořídit nezapomenutelné snímky, aniž by bylo nutné vodojemy uzavírat na celý den pro soukromou akci,“ uzavřela Garláthy. Romantika pod širým nebem v brněnských parcích
Samostatnou kategorii představují svatby pod širým nebem v brněnských parcích a zahradách, které spadají pod Veřejnou zeleň města Brna. Mezi nejvyhledávanější lokality patří park Špilberk se Zahradou pod hradbami, Kolonáda v Denisových sadech, Místodržitelská zahrada, Gloriet na Špilberku a občas také Tyršův sad.
„Dlouhodobě nejžádanější je park Špilberk se Zahradou pod hradbami, potom Denisovy sady s kolonádou. V poslední době roste obliba Místodržitelské zahrady, následuje Gloriet a méně často pak Tyršův sad,“ přiblížila preference snoubenců Marie Gogová z Veřejné zelené města Brna.
Zajistit si během obřadu v otevřeném prostoru dostatek soukromí přitom nemusí být vždy snadné, v některých lokalitách je to však možné vyřešit. Například vyhlášenou Zahradu pod hradbami na Špilberku lze pro účely svatby zcela uzavřít.
„Tato část parku se dá zamykat. Na branku se jednoduše umístí upozornění na soukromou akce,“ vysvětlila Gogová.
Zatímco na vybraných místech, jako je Zahrada pod hradbami nebo Místodržitelská zahrada, se takto hosté skryjí před zraky kolemjdoucích, jinde zůstávají prostory volně přístupné. Zdejší největší výzvou pak zůstává logistika a počasí, protože parkové lokace z podstaty věci nenabízejí pevnou střechu nad hlavou a vyžadují spolehlivý plán pro případ deště.
Ať už snoubenci pokukují po romantice v historických parcích, exotické kulise zoologické zahrady, nebo tajemném industriálním podzemí, volba netradičního místa s sebou vždy nese specifické výzvy. Ačkoli se svatba mezi zvířaty, v rozkvetlé zahradě či pod cihlovými klenbami vodojemů může zdát jako splněný sen, má svá provozní úskalí, s nimiž je radno dopředu počítat – od rozmarů počasí a přísných pravidel ochrany přírody až po náročnější logistiku.
Na druhou stranu, právě tato jedinečná atmosféra a originální kulisy dokážou proměnit svatební den v nezapomenutelný zážitek, na který novomanželé i hosté budou ještě dlouho vzpomínat.