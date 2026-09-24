Deset stromů v Olomouci má štítky. Zeleň je významná pro životní prostředíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Deset stromů v Olomouci má štítky. Zeleň je významná pro životní prostředí
Fakultní nemocnice Olomouc loni zvýšila zisk o dvě procenta na rekordních 882,2 milionu korun. Tržby...
Čtyřikrát vyšší než prvotní odhad je škoda na semaforech v Přerově, které omylem poničil řidič zemědělského...
Celou řadu podnětů a stížností na výskyt potkanů u kontejnerů i v dalších lokalitách řeší také v průběhu...
Nehoda zastavila provoz na železničním koridoru z Olomouce na Prahu. U Zábřehu na Šumpersku vlak před...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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