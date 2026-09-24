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Deset stromů v Olomouci má štítky. Zeleň je významná pro životní prostředí

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Deset vzrostlých a významných stromů v Olomouci dostalo speciální štítky celostátní kampaně TreeTag, která upozorňuje na význam stromů a jejich přínos pro životní prostředí. Jsou mezi nimi památné lípy, jilm, dub či metasekvoje.
Deset stromů v Olomouci má štítky. Zeleň je významná pro životní prostředí

Deset stromů v Olomouci má štítky. Zeleň je významná pro životní prostředí

Zdroj: Město Olomouc/Lucie Hájková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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