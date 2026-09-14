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Litultovice o kamenolomu rozhodnou v referendu, obec odmítá další těžbu

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Dennívýzva
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O dalším osudu kamenolomu v místní části Luhy by měli rozhodnout obyvatelé Litultovic na Opavsku v referendu. Městys s více než 900 obyvateli se brání záměru majitele lomu prodloužit těžbu o dalších deset let. Radnice připouští pouze vytěžení přibližně 50 tisíc tun ze současného nestabilního svahu. Místní referendum bude společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Jednatel společnosti Thorssen, které lom patří řekl, že těžba je legální a obec jí nemůže zabránit.
Litultovice o kamenolomu rozhodnou v referendu, obec odmítá další těžbu

Litultovice o kamenolomu rozhodnou v referendu, obec odmítá další těžbu

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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