Součástí nové silnice je i pět mostů. Kvůli nerovnostem terénu a riziku zatopení je nová část obchvatu na náspu. „Oproti jiným stavbám, kde spíš zahlubujeme, tady jsme museli kvůli vodohospodářské situaci jít na násypy. Ale jinak se jedná o klasický dvoukilometrový úsek silnice první třídy, stihnutý za 20 měsíců, což si myslím, že je velmi pozitivní,“ řekl novinářům ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
Stavba podle něj byla trochu atypická perfektním dodržením termínu i tím, že zůstala skoro ve stejné ceně, jaká vzešla ze soutěže. Silnici stavěla společnost Strabag. „Nárůst je zde velmi malý, víceméně pár změn během výstavby spíš dobrého charakteru a valorizace, to znamená, cena se navyšuje zhruba o 20, 30 milionů korun, víc ne, což si myslím, že je velký úspěch všech, kteří se na stavbě podíleli,“ řekl Mátl.
Čtěte také: Tragická nehoda na Opavsku. Policie hledá svědky
Na jedné straně se silnice napojila na silnici I/57 a na druhé straně na Olomouckou ulici, jež je součástí původní trasy silnice I/46. Podle ředitele je důležitá každá část obchvatu, i když se nedá čekat, že nový úsek nějak zásadně odvede dopravu z Opavy, protože i ona je jejím zdrojem a cílem. „Může posloužit nejen tomu, kdo Opavskem projíždí, ale může hodně pomoct i místním obyvatelům, kteří směřují z jednoho konce města na druhý. To znamená, skutečně by to mohlo vytáhnout nějaké tisíce vozidel ze samotného centra,“ řekl Mátl.
K dokončení celého silničního okruhu kolem Opavy nyní chybí už jen poslední část, propojení Olomoucké a Bruntálské ulice, tedy silnic I/46 a I/11. Minulý týden Mátl oznámil, že ŘSD zahájilo výběrové řízení na jejího zhotovitele. Silnice bude dlouhá přibližně 3,5 kilometru. Mělo by se po ní začít jezdit asi v roce 2030, řekl Mátl. Opava se pak podle něj stane prvním městem v Česku s kompletním silničním obchvatem.
Čtěte také: Kdy bude hotový obchvat Opavy? ŘSD zahájilo výběrové řízení na poslední úsek
Když bude prstenec kolem Opavy hotový, podle primátora Petra Czudka (OK Změna pro Opavu) bude radnice moci převzít silnice a řešit dopravu ve městě. „Kamiony projíždí centrem a tam nemají co dělat. Myslím, že když se tady to podaří, tak je vytlačíme mimo centrum a můžeme se bavit o bezpečnosti, průjezdnosti,“ řekl primátor.
Dnes otevřená přeložka silnice I/46 je současně i částí obchvatu obce Otice. Naváže na ni druhá část, která už se rovněž staví a dokončena by měla být počátkem roku 2028.
Otický starosta Roman Janáček (Bezpečné a zdravé Otice) řekl, že až bude obchvat úplně hotový, kolony aut z obce zmizí, ale už jeho první část pomůže. „Kamiony jezdí podle navigací a přes Otice projížděly a blokovaly nám Otice hodně. Fronta na 20 minut nebyl problém. Nejhorší je ráno špička, když děcka chodily do školy - křižovatka je přímo u školy - a totéž odpoledne od dvou do čtyř, katastrofa,“ řekl starosta.