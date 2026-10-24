Lidl chystá velkou změnu. Kdo ji nevyužije, přijde o peníze

Elektronickou kartu koupíte přes internet
Lidl nově nabízí elektronické dárkové karty, které lze využít jak v kamenných prodejnách, tak při nákupu na e-shopu. Dosud se dárkovou kartou platilo pouze v prodejně, takže zákazníci nakupující přes internet tuto možnost neměli.
Elektronická karta existuje pouze v digitální podobě. Po zaplacení se uloží jako soubor PDF do zákaznického účtu na e-shopu. Koupit ji může registrovaný zákazník a na výběr má jedenáct hodnot od 250 do 5 000 korun. Karta se v účtu objeví nejpozději do dvou hodin a není potřeba ji zvlášť aktivovat.
Při nákupu je ovšem nutné počítat s několika omezeními. Dárkovou kartu nelze přidat do stejné objednávky jako běžné zboží. Musí se koupit samostatně a při placení za ni nelze uplatnit slevové kódy ani akční kupony.
V prodejně stačí předložit čárový kód z telefonu nebo z vytištěného dokumentu. Na e-shopu se při placení zadává číslo karty a PIN. Zůstatek lze čerpat postupně a při jednom nákupu v kamenné prodejně je možné kombinovat více karet. Na internetu lze použít pouze jednu kartu na objednávku.
Po roce může zůstatek propadnout
Nejdůležitější podmínkou je platnost elektronické dárkové karty. Ta činí 12 měsíců od zakoupení. Pokud zákazník do této doby nevyčerpá celý kredit, zbývající peníze propadnou. Lidl je nevyplatí v hotovosti ani nepřevede na jiný poukaz.
Při nákupu karty za 5 000 korun tak může člověk přijít například o zbývajících 800 korun, pokud je do konce platnosti neutratí. Nejde o žádný poplatek za používání karty, ale o důsledek omezené platnosti.
Existuje možnost získat peníze zpět. Od nákupu má zákazník 30 dní na vrácení nepoužité karty, a to bez udání důvodu. Jakmile se z ní ale zaplatí byť jen část nákupu, možnost vrácení podle uvedených podmínek zaniká.
Pozornost je potřeba věnovat také samotnému souboru PDF. Obsahuje čárový kód i PIN, a proto je nutné s ním zacházet jako s penězi. Kdo dokument přepošle další osobě, může jí umožnit kartu použít. Při nákupu dárku je proto vhodné soubor předat pouze obdarovanému.
Body Lidl Plus získáte také za online nákupy
Druhá změna se týká věrnostního programu Lidl Body, který funguje v aplikaci Lidl Plus. Od 1. října 2026 se do něj započítávají také nákupy na e-shopu lidl.cz. Zákazníci tak mohou sbírat body bez ohledu na to, zda nakupují v kamenné prodejně, nebo přes internet.
Podmínkou je propojení zákaznického účtu na e-shopu s aplikací Lidl Plus. Za každých utracených 10 korun získá zákazník jeden bod. Pokud tedy nakoupí zboží za 1 200 korun, připíše se mu 120 bodů, pokud nákup splňuje pravidla programu.
Body se shromažďují na jednom místě v aplikaci. Nejde však o peníze, které by bylo možné kdykoli vybrat nebo přímo použít při placení. Zákazník je musí vyměnit za dostupné odměny, například slevové kupony.
Důležité je také rozlišovat mezi body a kupony. Body mají platnost 24 měsíců od připsání. Jakmile je ale zákazník vymění za odměnu, může na její využití dostat mnohem kratší dobu. Některé kupony do prodejny platí sedm dní, zatímco kupony určené pro e-shop mohou mít platnost 14 dní. Konkrétní podmínky závisí na dané odměně.
Na body z internetového nákupu si počkáte
Zatímco body za nákup v prodejně se podle pravidel programu připisují následující den ráno, u internetových objednávek je situace jiná. Získané body zůstávají po dobu jednoho měsíce ve stavu „čekající“. Teprve po uplynutí této lhůty je lze využít.
Důvodem je odlišný průběh online nákupu, u kterého může dojít například k vrácení zboží. Pokud zákazník objednávku nebo její část vrátí, odpovídající počet bodů se odečte. Při započítávání vráceného zboží tak může bodový zůstatek klesnout, v některých případech i do minusu.
Body se navíc nepřipisují za všechny položky a služby. Výjimky se týkají například tabákových výrobků, tiskovin a vratných obalů. U internetových objednávek se nezapočítává ani doprava a doplňkové služby.
Za dárkové karty zákazník body nezíská. Pokud si tedy koupí elektronickou kartu v hodnotě 5 000 korun, nepřipíše se mu 500 bodů. Ty získá až při nákupu zboží, za které program body přiznává.
Kdy se dárková karta vyplatí
Elektronická dárková karta se může hodit zejména tehdy, když člověk potřebuje rychle koupit dárek a nechce čekat na doručení fyzické poukázky. Obdarovaný ji může využít v prodejně i při nákupu přes internet.
Kdo si ji ale pořizuje sám pro sebe do zásoby, měl by počítat s roční platností a hlídat si zůstatek. Pokud nakupuje v Lidlu pravidelně, nemusí si kredit předplácet. Body z věrnostního programu může sbírat i při běžných nákupech a nově také na e-shopu.
U obou novinek tedy platí jednoduché pravidlo: před nákupem je dobré vědět, jak dlouho lze získanou výhodu využívat. U bodů jde o čas na jejich proměnu za odměnu, u dárkové karty přímo o peníze, které po skončení platnosti mohou propadnout.
Zdroje článku: penize.cz, idnes.cz, kupi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková