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NHL po noci: Montreal vyhrál i bez Suzukiho, Nečas zazářil třemi body a MacKinnon zničil Tampu

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Montreal zvládl první zápas bez zraněného kapitána Nicka Suzukiho a porazil Chicago 4:1. Hrdinou Canadiens se však nestal nikdo z nově sestaveného prvního útoku, ale Jake Evans, který nasbíral tři body. V druhém nočním utkání NHL se blýskl český útočník Martin Nečas. Gólem a dvěma asistencemi pomohl Coloradu k vítězství 6:3 nad Tampou Bay. Jeho spoluhráč Nathan MacKinnon si připsal dokonce čtyři body.
NHL po noci: Montreal vyhrál i bez Suzukiho, Nečas zazářil třemi body a MacKinnon zničil Tampu

NHL po noci: Montreal vyhrál i bez Suzukiho, Nečas zazářil třemi body a MacKinnon zničil Tampu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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