NHL po noci: Montreal vyhrál i bez Suzukiho, Nečas zazářil třemi body a MacKinnon zničil Tampu

Pouhé dva zápasy nabídla NHL v noci z pátku na sobotu, přesto bylo o čem mluvit. Montreal poprvé od roku 2019 nastoupil bez Nicka Suzukiho, jehož série 546 odehraných utkání v řadě definitivně skončila. Colorado zase potřebovalo zastavit nepříjemnou výsledkovou sérii a proti rozjeté Tampě Bay předvedlo jeden z nejlepších ofenzivních výkonů dosavadní sezony. Z českého a slovenského pohledu navíc oba zápasy přinesly zajímavé příběhy. Martin Nečas v Coloradu výrazně bodoval, zatímco Juraj Slafkovský v Chicagu poprvé okusil, jaké to je hrát bez svého obvyklého centra. Chicago – Montreal 1:4. Suzuki chyběl poprvé v kariéře, zápas rozhodl Evans Montreal Canadiens zvládli první utkání bez svého kapitána Nicka Suzukiho. Na ledě Chicaga zvítězili 4:1, přestože domácí otevřeli skóre už v páté minutě zásluhou Connora Bedarda, kterému přihrál Patrick Kane. Canadiens dokázali odpovědět ještě v první třetině. Jake Evans po spolupráci s Kirbym Dachem a Owenem Beckem vyrovnal a ve druhé části přidal svůj druhý gól. Tentokrát se prosadil dokonce v oslabení, když při přečíslení dvou proti jednomu překonal brankáře Spencera Knighta. Evans pak ještě asistoval u branky obránce Kaidena Guhleho, takže během čtyřiceti minut nasbíral tři body a vyrovnal své kariérní maximum v jednom utkání. Ve třetí třetině už Montreal náskok kontroloval. Chicago sice mělo celkem pět přesilových her, ale nevyužilo ani jednu. Brankář Jacob Fowler potřeboval k vítězství dvacet zákroků a Mike Matheson v závěru pojistil výsledek gólem do prázdné branky. VIDEO Slafkovský a Kapanen zatím bez bodu Největší pozornost přitahovala nová podoba prvního útoku Canadiens. Suzukiho místo mezi Jurajem Slafkovským a Colem Caufieldem převzal Oliver Kapanen. Výsledek 4:1 by mohl naznačovat, že Montreal našel okamžité řešení, jenže individuální statistiky vyprávějí trochu jiný příběh. Slafkovský odehrál 16 minut a tři sekundy, třikrát vystřelil na branku, ale nebodoval. Caufield zaznamenal čtyři střelecké pokusy, rovněž bez bodového zisku. Kapanen strávil na ledě 15 minut a čtyři sekundy, vyhrál jedenáct z osmnácti vhazování, ale ani jednou nevystřelil. Všichni tři navíc zakončili utkání s jedním záporným bodem ve statistice účasti na ledě. To rozhodně neznamená, že jejich nová spolupráce nemůže fungovat. Jeden zápas představuje příliš malý vzorek. Ukázalo se ale, že Montreal tentokrát zvládl Suzukiho absenci především díky výkonům ostatních formací. Canadiens tak získali cenné vítězství, ale hlavní otázka zůstává otevřená: dokáže Kapanen dlouhodobě nahradit centra, který v minulé sezoně překonal hranici sta bodů? Další zkouška přijde v neděli, kdy Montreal nastoupí proti Winnipegu v utkání pod širým nebem v rámci NHL Heritage Classic. Colorado – Tampa Bay 6:3. MacKinnon čtyřbodový, Nečas zařídil tři góly Colorado Avalanche potřebovalo po dvou porážkách zabrat a proti Tampě Bay si vybralo velmi silného soupeře. Lightning před příjezdem do Denveru vyhráli tři zápasy za sebou a sedm z předchozích osmi utkání. Domácí jim však připravili mimořádně nepříjemný začátek. Už po 68 sekundách otevřel skóre Devon Toews, který využil výbornou přihrávku Martina Nečase. Český útočník převzal puk od Nathana MacKinnona a poslal ho napříč pásmem na volného obránce, jenž zakončoval do odkryté části branky. Ještě v šesté minutě zvýšil v přesilové hře Nazem Kadri a pouhých 24 sekund po začátku druhé třetiny přidal třetí gól Fedor Svechkov. Tampa ale odmítla zápas vzdát. Jake Guentzel dvakrát skóroval a po čtyřiceti minutách bylo skóre 4:2. Colorado mezitím přidalo čtvrtou branku zásluhou Artturiho Lehkonena. VIDEO MacKinnon rozhodl, Nečas uzavřel skóre Definitivní uklidnění přinesl domácím Nathan MacKinnon ve 45. minutě. Po rychlém průniku do útočného pásma překonal Andreje Vasilevského a zvýšil na 5:2. Kanadský útočník tak zakončil večer s jedním gólem a třemi asistencemi. Čtyřbodovým výkonem znovu ukázal, proč patří mezi nejproduktivnější hráče NHL. Tampa ještě dokázala snížit zásluhou Charle-Édouarda D'Astouse, ale poslední slovo patřilo Martinu Nečasovi. Český reprezentant v 58. minutě skóroval do prázdné branky a uzavřel výsledek na 6:3. Nečas tak zaznamenal gól a dvě asistence. Po MacKinnonovi byl druhým nejproduktivnějším hráčem Colorada v utkání. Avalanche přitom soupeře nepřestříleli. Tampa vyslala na jejich branku 34 pokusů, zatímco Colorado si vystačilo s 24 střelami. Výrazný rozdíl však byl v produktivitě a schopnosti využít rychlé přechody do útoku. Brankář Mackenzie Blackwood přispěl k vítězství 31 zákroky. O'Connor se vrátil po těžkém životním období Zápas měl pro Colorado také velmi osobní rozměr. Do sestavy Avalanche se poprvé v sezoně vrátil útočník Logan O'Connor, který kvůli zranění dolní části těla vynechal úvodní zápasy. Jeho návrat navíc předcházela rodinná tragédie. O'Connorovi nedávno zemřel otec Myles, bývalý obránce NHL, který sehrál důležitou roli v jeho hokejové kariéře. Pro osmadvacetiletého útočníka tak šlo o mimořádně emotivní večer. Při svém návratu odehrál téměř patnáct minut a zaznamenal tři střely na branku. Colorado vítězstvím ukončilo sérii dvou porážek, zatímco Tampa přišla o třízápasovou vítěznou šňůru. Co ukázala krátká hokejová noc? Montreal a Colorado se dostaly ke dvěma bodům velmi odlišnými cestami. Canadiens ukázali, že i bez svého nejdůležitějšího útočníka mohou vyhrát díky širšímu rozložení odpovědnosti mezi jednotlivé formace. Jake Evans převzal roli nečekaného střeleckého lídra a obrana zvládla závěr utkání bez větších komplikací. Colorado naopak těžilo především z výkonů svých největších ofenzivních hvězd. MacKinnon se čtyřmi body a Nečas se třemi vytvořili základ vítězství nad soupeřem, který přijížděl ve výborné formě. Pro české a slovenské fanoušky tak noc nabídla dvě odlišné otázky do dalších zápasů. Zda Martin Nečas udrží svou výraznou produktivitu po boku MacKinnona a jak rychle se Juraj Slafkovský dokáže sehrát s novým centrem. Právě druhá otázka může být pro Montreal během nejbližších týdnů zásadní. Suzuki totiž podle původní prognózy bude chybět dva až čtyři týdny.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], NHL.com – Evans scores twice, Canadiens defeat Blackhawks [ 2 ], Montreal Canadiens – MTL@CHI: Game recap [ 3 ], NHL.com – MacKinnon has four points, Avalanche defeat Lightning [ 4 ], Tampa Bay Lightning – The Backcheck: Guentzel scores twice but Bolts fall in Colorado [ 5 ], CBS Sports – Montreal Canadiens vs. Chicago Blackhawks, zápasové statistiky [ 6 ].