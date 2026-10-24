Cuketová čalamáda na topinky i k masu: Křupavá zeleninová zavařenina s výraznou sladkokyselou chutí

Cuketová čalamáda je přesně ten typ receptu, který vytáhnete ve chvíli, kdy už nevíte, kam s další cuketou. Stačí pár běžných surovin, hodina odležení a pak už jen skleničky, sterilace a druhý den můžete ochutnávat.
Cuketová nemá jeden závazný předpis. V některých domácnostech se všechno krájí na malé kostičky, podobně jako u běžných nakládaných čalamáda zeleninových směsí. Jinde se cuketa s mrkví strouhá nahrubo a paprika se nechává v proužcích. Mně se víc osvědčila ta druhá varianta. Směs pustí víc šťávy, líp se pěchuje do sklenic a potom se i pohodlněji nabírá. Když máte po ruce pár pálivých , klidně je přidejte. Nutné to není, ale jemná pálivost téhle čalamádě sedí. kozích rohů
Jednu věc bych tady ale nepřeskakovala: cuketu je dobré oloupat a zbavit semínek, hlavně pokud jde o větší, už trochu přerostlé kusy. Malé mladé cukety se někdy dají použít i se slupkou, jenže u těch velkých bývá výsledek zbytečně řídký a semínka pak ve sklenici trochu vadí. Druhá důležitá věc je nechat odležet alespoň 1 hodinu. Tady se vyplatí nespěchat. Sůl, cukr a ocet ze zeleniny vytáhnou šťávu a čalamáda pak není suchá ani nevýrazná. Jde to uspěchat, jasně, ale na chuti se to pozná. Recept na křupavou cuketovou čalamádu
Doba přípravy: 1 hodina 40 minut + odležení alespoň 1 hodina Co potřebujeme Základní zeleninová směs 2 kg cuket 500 g červené papriky 250 g mrkve 250 g cibule 2 stroužky česneku kozí rohy, pokud chcete ostřejší verzi Nálev přímo do směsi 100 g cukru 100 ml oleje 50 g soli 100 ml octa Foto: Cooky.cz, Cuketa, která se neztratí ani v okurkové konkurenci: Cuketová čalamáda je křupavá, sladkokyselá a skvěle zachrání letní úrodu Postup přípravy domácí čalamády z cukety
1.
Cukety oloupejte, podélně rozkrojte a vydlabejte semínka. Pak je spolu s mrkví nastrouhejte nahrubo do větší mísy.
2.
Papriku pokrájejte na tenké proužky, cibuli na měsíčky a česnek na tenké plátky, případně na jemné nudličky. Jestli přidáváte kozí rohy, nasekejte je najemno a přisypte k zelenině.
3. Všechno pořádně promíchejte. Přidejte
cukr a sůl, vlijte olej a ocet. Potom směs znovu obraťte, nejlépe odspodu, protože právě dole se nálev rád drží.
4. Mísu nechte stát při pokojové teplotě nejméně
1 hodinu. Během odležení směs jednou nebo dvakrát promíchejte. Šťávy bude víc, než to na začátku vypadá, a je to tak v pořádku.
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5. Přichystejte čisté sklenice a víčka. Čalamádu do nich napěchujte i s puštěnou šťávou, nahoře nechte asi
1 cm volného prostoru.
6. Sklenice dobře uzavřete a sterilujte
25 minut při 80 °C. Použít můžete zavařovací hrnec, případně troubu s vodní lázní, pokud v ní zavařujete běžně a máte to vyzkoušené.
7. Po sterilaci sklenice opatrně vyndejte. Dnem vzhůru je stavte jen v případě, že tenhle postup doma používáte a víte, že vám funguje. Pak je nechte vychladnout. Ochutnávat se dá už
druhý den, což je u zavařování docela příjemná věc.
TIP: Jestli chcete čalamádu výraznější, třeba k masu nebo na topinky, vmíchejte do zeleniny ještě lžíci sójové omáčky. V domácích verzích se tahle úprava objevuje poměrně často a chuť je pak o něco plnější. Foto: Cooky.cz, Cuketa, která se neztratí ani v okurkové konkurenci: Cuketová čalamáda je křupavá, sladkokyselá a skvěle zachrání letní úrodu Co když chcete čalamádu trochu jinak?
Největší rozdíl dělá způsob krájení. Někdo dává
cuketu a papriku na drobné kostičky, jiný sází na strouhanou cuketu a mrkev. Oboje funguje. Kostičky zůstanou pevnější a víc připomenou klasickou čalamádu, jakou člověk zná třeba z hospody. Strouhaná směs je šťavnatější a dobře se hodí pod maso nebo rovnou na topinky.
Pohrát se dá i s poměrem zeleniny. Někde se přidává víc
mrkve, jinde trochu bílé papriky nebo se část papriky jednoduše nahradí další cuketou. Když zrovna nemáte červenou papriku, recept se kvůli tomu nerozpadne. Jen počítejte s tím, že červená bývá sladší a směs je díky ní jemnější. Často kladené otázky o cuketové čalamádě
Musí se cuketa loupat? U mladých menších kusů to nutné být nemusí. U velkých cuket ano. Slupka bývá tužší, semínka vodnatá a výsledné směsi to zbytečně ubere.
Dá se jíst hned? Ano. Po zavaření a vychladnutí můžete čalamádu otevřít už druhý den, takže není potřeba čekat až na zimu.
K čemu se hodí nejvíc? Ke grilovanému masu, sekané, pečenému bůčku nebo na topinky. Je to přesně ta sklenice, která se hodí ve chvíli, kdy v lednici moc není a příloha chybí.
Můžu ubrat cukr? Ano, ale opatrně. Cukr tu není jen kvůli sladké chuti, vyrovnává ocet a sůl. Když ho uberete moc, čalamáda bude ostřejší a méně vyvážená.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková