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Cuketová čalamáda na topinky i k masu: Křupavá zeleninová zavařenina s výraznou sladkokyselou chutí

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Cuketová čalamáda je přesně ten typ receptu, který vytáhnete ve chvíli, kdy už nevíte, kam s další cuketou. Stačí pár běžných surovin, hodina odležení a pak už jen skleničky, sterilace a druhý den můžete ochutnávat.
Cuketová čalamáda

Cuketová čalamáda

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Cuketa, která se neztratí ani v okurkové konkurenci: Cuketová čalamáda je křupavá, sladkokyselá a skvěle zachrání letní úrodu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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