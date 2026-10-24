Další milostný krach Radky Třeštíkové: Velká láska je minulostí!

Radka Třeštíková a Jaroslav Vít - smích je už přešel. Přišel rozchod! Radka Třeštíková a Jaroslav Vít tvoří pár Radka Třeštíková je známá spisovatelka. Radka Třeštíková, Jaroslav Vít, Iveta Lutovská Radka Třeštíková bude vydávat své knihy pod jiným jménem. Radka Třeštíková ve společnosti. Radka Třeštíková na červeném koberci v Karlových Varech. Iveta Lutovská a Jaroslav Vít - této lásce také nebylo přáno...
Další rána v milostném životě známé spisovatelky! Radka Třeštíková (45) je opět sama. Její vztah s podnikatelem Jaroslavem Vítem (50), bývalým manželem modelky Ivety Lutovské, je definitivně minulostí. Ještě nedávno si dvojice veřejně vyznávala lásku, nyní je ale všemu konec. Rozchod po roce a půl potvrdil sám podnikatel, který své bývalé partnerce poslal jasný vzkaz.
Ještě letos v létě působili jako zamilovaný pár, který má před sebou společnou budoucnost. Spisovatelka Radka Třeštíková se po rozpadu manželství s fotografem Tomášem Třeštíkem znovu zamilovala, tentokrát do podnikatele Jaroslava Víta. Jejich vztah přitom od samého začátku budil pozornost. Vít má totiž za sebou ostře sledovaný rozvod s bývalou moderátorkou Ivetou Lutovskou. Zdálo se, že oba našli štěstí po předchozích nevydařených vztazích. Jenže pohádka o velké lásce skončila. Tajemné vzkazy naznačovaly problémy
Že v jejich vztahu není všechno zalité sluncem, naznačovala Třeštíková už před několika dny na sociálních sítích. „Naše vztahy jsou naše vizitka, i ty rozbitý,“ napsala spisovatelka na Instagram. Její slova okamžitě vyvolala spekulace, zda se za nimi neskrývá další milostné zklamání. Společné fotografie zamilované dvojice navíc přestaly přibývat a fanoušci začali tušit, že se mezi partnery něco děje.
Na křtu knihy Balkonovky svého bývalého manžela Tomáše Třeštíka se spisovatelka objevila bez partnera. Když přišla řeč na její současný vztah, příliš sdílná nebyla. „Nějak to pokračuje, ale úplně bych to asi nekomentovala,“ svěřila se deníku Blesk. Její zdrženlivá odpověď jen přiživila dohady o tom, že další vztah prochází vážnou krizí. Vít prolomil mlčení! Lásce je definitivní konec
Nyní už je jasno. Konec vztahu potvrdil samotný Jaroslav Vít, který se rozhodl promluvit otevřeně. „Už spolu nejsme. Přeji Radce, aby si našla partnera, se kterým bude šťastná,“ uvedl podnikatel pro iDNES.cz. Zároveň dal najevo, že společně stráveného času nelituje. Důvod rozchodu však veřejně neprozradil, a tak zůstává otázkou, co přesně vedlo k rozpadu jejich vztahu.
Pro Radku Třeštíkovou tak končí další významná životní kapitola. Po rozvodu s Tomášem Třeštíkem, s nímž má dvě děti, věřila v nový začátek po boku Jaroslava Víta. Ani tentokrát však láska nevydržela. Zatímco její bývalý partner už konec vztahu veřejně potvrdil, samotná spisovatelka si podrobnosti nechává pro sebe. Zda za rozchodem stály rozdílné představy o společné budoucnosti, nebo něco úplně jiného, zatím zůstává tajemstvím. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz a iDNES.cz