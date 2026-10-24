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Další milostný krach Radky Třeštíkové: Velká láska je minulostí!

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Další rána v milostném životě známé spisovatelky! Radka Třeštíková (45) je opět sama. Její vztah s podnikatelem Jaroslavem Vítem (50), bývalým manželem modelky Ivety Lutovské, je definitivně minulostí. Ještě nedávno si dvojice veřejně vyznávala lásku, nyní je ale všemu konec. Rozchod po roce a půl potvrdil sám podnikatel, který své bývalé partnerce poslal jasný vzkaz.
Radka Třeštíková, Jaroslav Vít, Iveta Lutovská

Radka Třeštíková, Jaroslav Vít, Iveta Lutovská

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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