Topolánek se opřel do Babiše kvůli prevenci: Zajímá ho jenom on sám. Při posledním setkání se ani nepozdravili

Mirek Topolánek mluví o rakovině z pozice, kterou si nevybral. VIPŽivot připomíná, že diagnózu karcinomu pankreatu zveřejnil loni 2025 v podcastu Zlámaný Topol, od té doby
otevřeně popisuje chemoterapie, metastázy na plicích i nejistou prognózu. Právě z téhle zkušenosti teď vystřelil směrem k Andreji Babišovi. Ve vystoupení u Václava Moravce prohlásil, že současného premiéra zajímá u prevence „jenom on sám“. A dodal detail, který posunul spor z politiky do osobní roviny: při posledním setkání na Dnech NATO v Mošnově se prý ani nepozdravili. Hypochondr s klinikami, nebo premiér s agendou?
Topolánkův útok měl několik vrstev. Babiše označil za hypochondra, který o prevenci mluví primárně ze strachu o vlastní zdraví. Zároveň naznačil, že premiér na tématu vydělává, zmínil „diagnostické kliniky“ a veřejné peníze, aniž upřesnil konkrétní subjekty. Nejbližší ověřitelnou stopou jsou
zdravotnická zařízení skupiny FutureLife, kterou Babiš vlastní přes společnost SynBiol. Podle Deníku N tyto kliniky inkasují významné částky z veřejného zdravotního pojištění a pokrývají obory od reprodukční medicíny přes genetiku až po onkologické a zobrazovací služby.
Babiš ani jeho tým na tento konkrétní výpad v dostupných zdrojích veřejně nereagovali. Premiér ovšem prevenci rakoviny dlouhodobě prezentuje jako svou prioritu, v únoru
nechal symbolicky nasvítit Strakovu akademii ke Světovému dni boje s rakovinou, v květnu téhož roku osobně otevíral Centrum onkologické prevence Masarykova onkologického ústavu v Brně. To jsou institucionální projekty, ne soukromé kliniky. Jenže právě prolínání veřejné agendy a soukromého zdravotnického portfolia je to, co Topolánek napadá. Zdroj fotografie: Nextfoto Dva modely, jedna nemoc
Spor není o tom, jestli má prevence smysl. Obě strany říkají, že ano. Rozdíl je v tom, kdo ji jak dělá, a s jakou motivací. Topolánek v květnu založil
Nadační fond Štěstí nestačí, který cílí na: časnou diagnostiku karcinomu pankreatu, výzkum a vývoj nových diagnostických metod, identifikaci rizikových skupin, osvětu, stipendia a zahraniční stáže, podporu klinických studií.
Transparentní účet fondu je veřejný, dary mají financovat konkrétní výzkumné a osvětové aktivity. Topolánek sám v září 2026 přiznal, že má metastázy na plicích, tedy stadium IV, u kterého americké onkologické přehledy uvádějí pětileté přežití kolem tří procent. Řekl, že bez dalšího zásahu „to není na dlouho“, ale
čeká na zařazení do výzkumného programu. Babišova linka je jiná. Pracuje z pozice premiéra: vládní komunikace, poradní týmy pro onkologii, otevírání center, investice do diagnostických technologií. Je to exekutivní a politická práce. Topolánek ale tvrdí, že za ní stojí osobní kalkul, ne služba veřejnosti.
Dny NATO. Po 26. Jsem hrdý na celý tým Zbyňka Pavlačíka, který za tím stojí. Jsem pyšný na “otce zakladatele”, mezi které patřím. A jsem rád, že tam jezdí nejvyšší ústavní činitelé. PP, PM, MO, MV. Akorát by Bába nemusel krafat takové píčoviny. https://t.co/tKnw2iqZIg— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek)
September 20, 2026 Mošnov bez pozdravu
Osobní rozměr sporu ilustruje jedna scéna. Dny NATO, letiště Leoše Janáčka v Mošnově, sobota 19. září 2026. Vládní zpráva potvrzuje Babišovu účast, mluvil tam o posilování protivzdušné obrany. Topolánek říká, že se na akci potkali. A minuli se beze slova.
Podle Topolánka se spolu „úplně nebaví“. Jde o dlouhodobě napjatý vztah, který sahá hluboko do éry, kdy oba stáli na opačných stranách české politiky. Topolánek navíc Babišovi vytkl, že na Dny NATO přijel, a pak akci kritizoval; premiér v rozhovoru přímo z místa vyzýval, aby politici „nemluvili o válce a nestrašili lidi“.
Jádro celého střetu je otázka důvěryhodnosti. Česko nemá plošný screening rakoviny slinivky, a právě absenci systematického monitoringu rizikových skupin Topolánek kritizuje jako zásadní problém. Když o prevenci mluví člověk, který sám prochází léčbou a zakládá fond na výzkum, má to jinou váhu než když totéž říká
politik, jehož holding zároveň vlastní síť zdravotnických klinik čerpajících z veřejného pojištění. Nejde o to, že by Babišovy vládní kroky v onkologii byly zbytečné; Centrum onkologické prevence v Brně je reálný projekt s reálným dopadem. Problém je v tom, že premiér nedokáže oddělit veřejnou agendu od soukromého portfolia, a tím sám oslabuje důvěru v téma, které si zvolil za prioritu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová