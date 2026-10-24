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Nechce se ti cvičit? Tak necvič hodinu. Tenhle 12minutový domácí workout se počítá taky

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Dennívýzva
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Některé dny máš energii na posilovnu. Jiné dny je výkon už převléct se do legín. Právě tehdy nemusíš volit mezi hodinovým tréninkem a nulou. Dvanáct minut pohybu bez náčiní je pořád pohyb — a často je mnohem užitečnější udělat málo než čekat na den, kdy se ti bude chtít dokonale.
Nechce se ti cvičit? Tak necvič hodinu. Tenhle 12minutový domácí workout se počítá taky

Nechce se ti cvičit? Tak necvič hodinu. Tenhle 12minutový domácí workout se počítá taky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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