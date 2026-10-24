Nechce se ti cvičit? Tak necvič hodinu. Tenhle 12minutový domácí workout se počítá taky

Fitness internet miluje disciplínu. Budík v pět, ledová sprcha, trénink bez výmluv. Běžný život má ale porady, špatný spánek, menstruaci, děti, déšť, únavu a dny, kdy je největší ambice večera sednout si. A právě pro ně se hodí krátký plán, který nevyžaduje náčiní ani půlhodinu psychického přesvědčování.
Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí připomíná jednoduchou věc: nějaký pohyb je lepší než žádný a i kratší úseky aktivity se počítají do celkového týdenního objemu. Dvanáct minut nenahradí celý pohybový režim. Ale rozhodně nejsou „k ničemu“.
Jak na to: 6 cviků, 45 sekund práce, 15 sekund pauza, dvě kola
Nepotřebuješ nic kromě kousku podlahy a časovače. Každý cvik dělej 45 sekund, potom 15 sekund odpočívej a přejdi na další. Po šesti cvicích začneš znovu od začátku. Celkem dvě kola, tedy 12 minut. Intenzitu nastav tak, aby ses zadýchala, ale pořád zvládala techniku.
1. Dřep na židli nebo klasický dřep
Sedni dozadu, jako by za tebou byla židle, kolena drž ve směru špiček a vrať se nahoru. Pokud se ti nechce vůbec nic řešit, skutečnou židli použij a vždycky se jí lehce dotkni zadkem. Jednoduchý způsob, jak dát nohám jasný rozsah pohybu.
2. Kliky o kuchyňskou linku
Nemusíš padnout na zem. Opři dlaně o pevnou kuchyňskou linku, stůl nebo zeď, drž tělo v jedné linii a udělej kontrolovaný klik. Čím níž máš ruce, tím těžší varianta. Ramena neschovávej k uším a neprohýbej bedra.
3. Výpad vzad střídavě
Udělej krok dozadu, pokrč obě kolena a vrať se. Pokud výpady nesnášíš nebo tě bolí kolena, nahraď je střídavým zakročením dozadu bez hlubokého poklesu. Cílem není hrdinství, ale pohyb.
4. Bird dog
Na všech čtyřech natáhni pravou ruku a levou nohu, vrať a vystřídej strany. Pánev drž co nejklidnější. Tenhle cvik vypadá nevinně, ale pokud ho děláš pomalu a bez kroucení těla, střed těla se ozve velmi rychle.
5. Glute bridge
Lehni si na záda, chodidla polož na zem, zatlač patami a zvedni pánev. Nahoře krátce zatni hýždě a vrať se kontrolovaně dolů. Nepotřebuješ zvednout pánev co nejvýš; potřebuješ pohyb, který cítíš tam, kde máš.
6. Rychlá chůze na místě nebo step touch
Posledních 45 sekund nemusí být burpees. Zrychli chůzi na místě, přidej práci paží, nebo dělej svižný krok ze strany na stranu. Pokud máš energii, zvedej kolena výš. Pokud nemáš, prostě se hýbej. Potom 15 sekund odpočinek a celé kolo ještě jednou.
A co když po 12 minutách chceš pokračovat?
Pokračuj. Dej třetí kolo, projdi se nebo si přidej pár oblíbených cviků. Ale není to podmínka, aby se prvních dvanáct minut „počítalo“. Celý smysl krátkého workoutu je odstranit představu, že pohyb má cenu až tehdy, když je dlouhý, vyčerpávající a zaslouží si screenshot do aplikace.
Některý pátek dáš plný trénink. Jiný pátek dáš dvanáct minut mezi prací a sprchou. Obojí je pořád součást stejného života.
Text je určený pro zdravé dospělé a má obecný informační charakter. Pokud máš bolest, zdravotní omezení, jsi po úrazu či operaci nebo si nejsi jistá vhodností cviků, zvol úpravu podle doporučení lékaře či fyzioterapeuta. Při ostré nebo nové bolesti cvičení přeruš.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o pohybu a zdravém životním stylu najdeš na Poudrée.
Zdroje: CDC – Adding Physical Activity as an Adult [1], WHO – Physical activity fact sheet [2].