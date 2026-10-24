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Pyreneje budou nemilosrdné! Tour 2027 odstartuje ve Skotsku, rozhodnout může etapa s převýšením 5400 metrů

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Tour de France 2027 už zná svou trasu a bude to velmi výživné. Na cyklisty čeká 21 etap, celkem 3479 kilometrů, dvě individuální časovky a mimořádně náročný závěr v Pyrenejích. Tadej Pogačar bude útočit na rekordní šestý celkový triumf, jeho soupeři však dostanou řadu příležitostí, jak slovinskému fenoménovi zkomplikovat život.
Pyreneje budou nemilosrdné! Tour 2027 odstartuje ve Skotsku, rozhodnout může etapa s převýšením 5400 metrů

Pyreneje budou nemilosrdné! Tour 2027 odstartuje ve Skotsku, rozhodnout může etapa s převýšením 5400 metrů

Zdroj: Le Tour de France
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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