Pyreneje budou nemilosrdné! Tour 2027 odstartuje ve Skotsku, rozhodnout může etapa s převýšením 5400 metrů

Pyreneje budou nemilosrdné! Tour 2027 odstartuje ve Skotsku, rozhodnout může etapa s převýšením 5400 metrůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pyreneje budou nemilosrdné! Tour 2027 odstartuje ve Skotsku, rozhodnout může etapa s převýšením 5400 metrůZdroj: Le Tour de France
Článek byl publikován 24.10.2026 07:22
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