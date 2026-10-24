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Miloš Zeman vyznal city Bohdalové: Za vším stojí nečekané překvapení

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Dennívýzva
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Jiřina Bohdalová (95) připravila Miloši Zemanovi (82) překvapení, které ho pořádně vzalo za srdce. Bývalého prezidenta nečekaně navštívila v jeho pražské kanceláři. Zeman neskrýval nadšení a své dlouholeté přítelkyni poslal na sociálních sítích dojemný vzkaz plný vděčnosti a náklonnosti.
Miloš Zeman a Jiřina Bohdalová.

Miloš Zeman a Jiřina Bohdalová.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:10

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