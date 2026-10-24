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Paraziti musí z těla ven. Mezi domácí očistné metody léčby patří i máta a pelyněk

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Někteří přírodní lékaři tvrdí, že infekce způsobené parazity lze léčit očistnou kúrou složenou z bylin a doplňků stravy. Než ji vyzkoušíte, měli byste znát následující informace.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:24

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Redakční poznámka: Tento článek přináší obecné informace z partnerského obsahu a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, nutriční ani terapeutickou péči. Pokud řešíte zdravotní potíže, duševní obtíže, užíváte léky, jste těhotná, trpíte chronickým onemocněním nebo zvažujete změnu léčby, jídelníčku či životního stylu, poraďte se vždy s kvalifikovaným odborníkem. Redakce Centrum.cz neodpovídá za případné následky vzniklé na základě individuálního použití informací uvedených v článku.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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