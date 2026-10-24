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Těchto „obyčejných“ mističek se v Československu vyrobily miliony. Dnes mají cenu 2 000 Kč a více

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Kdo by si nepamatoval nedělní oběd u babičky, kdy se na stůl vynášela malá hranatá mistička s modrým vzorem. Ležely v ní kyselé okurky, solené arašídy nebo domácí pomazánka. Nikoho nenapadlo ptát se, odkud se vzala. Byla prostě tady, stejně jako vyšívaný ubrus a kredenc, který voněl po levanduli.
Těchto „obyčejných“ mističek se v Československu vyrobily miliony. Dnes mají cenu 2 000 Kč a více

Těchto „obyčejných“ mističek se v Československu vyrobily miliony. Dnes mají cenu 2 000 Kč a více

Zdroj: JetPix, GFDL 1.2, Creative Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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