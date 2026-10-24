Těchto „obyčejných“ mističek se v Československu vyrobily miliony. Dnes mají cenu 2 000 Kč a více

Přitom tahle nenápadná krasavice měla za sebou víc nalétaných kilometrů než většina tehdejších cestovatelů. Říká se jí Aeroset a byla to palubní výbava Československých aerolinií (ČSA).
Servis se vyráběl od 60. let 20. století a byl vymyšlen pro cestující na mezinárodních i vnitrostátních linkách ČSA. Představte si let z Prahy do Káhiry v roce 1974. Na sklopném stolku před vámi stojí podnos a do něj s milimetrovou přesností zapadají tři hranaté misky. V nejmenší je máslo s džemem, ve střední studený salát s nářezem, ve větší teplé jídlo. Vedle nich stojí nízký hrneček na kávu. Tvar nádobí byl vymyšlen tak, aby se při turbulencích co nejméně hýbalo. Dnes tomu říkáme chytrý design, tehdy to byla běžná práce československých návrhářů.
Vyráběla ho porcelánka v Dubí, dnes Český porcelán, a.s., Dubí, která na Teplicku píše příběh cibulákového porcelánu už od roku 1885. Slavný modrý dekor spojený s aerolinkami je dokonalá ukázka toho, jak se tradice potkala s moderní dobou. Hranaté tvary dostaly klasickou modrou podglazurovou malbu a vznikl předmět, který vypadá jako z jiného světa, a přesto voní domovem.
Jak poznat, že držíte opravdový kousek z palub letadel? Otočte misku a podívejte se na spodní stranu. Originální kusy nesou razítko s nápisem „AEROSET – ČSA BOHEMIA PORCELAIN“, doplněné o korunku a písmeno „D“ jako Dubí. Právě tohle značení odděluje poklad od běžného hranatého nádobí.
Odborníci se shodují, že jde o malý zázrak průmyslového designu. Jak připomíná portál věnovaný historii dopravy a retro designu, Aeroset byl příkladem špičkového československého designu 60. let, kde musel estetický cibulový dekor ustoupit přísné funkčnosti. Tvar misek byl podle něj do milimetru přizpůsoben rozměrům leteckých podnosů, aby se co nejlépe využil palubní prostor. Zkrátka nádobí, které bylo krásné a přitom promyšlené do detailu.
Kdysi skončilo u babičky mezi okurkami, dnes je z něj hledaný sběratelský kousek. Původní dobové kusy s razítkem ČSA se na sběratelských portálech prodávají od stovek korun za jednu misku až po částky přesahující 2 000 Kč za zachovalejší sadu nebo vzácnější díl. Porcelánka v Dubí tvar Aeroset vyrábí i dnes, ale staré originály s logem aerolinek mají pro sběratele nesrovnatelně vyšší cenu. Pro mnohé je to svatý grál retro tabule.
Až tedy budete příště procházet půdu, chalupu nebo starý příborník, dívejte se pozorně. Modrá hranatá miska se může tvářit nenápadně, ale možná právě ona kdysi létala nad Středomořím. A co vy, máte doma kousek z paluby ČSA, nebo si pamatujete, jak se jídlo servírovalo v oblacích minulého století?
Zdroje článku: Cibulový vzor | Český porcelán Dubí, Nejznámější severočeské značky, Cibulák – Wikipedie, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková