Méně známé lázně chystají adventní trhy i večerní termály. Koupání vyjde asi na 259 korun

Debrecín nabízí jiný typ adventního výletu než krátkou zastávku u trhů cestou domů. Centrum s vánočními stánky a lázeňský areál v oblasti Velkého lesa umožňují rozdělit pobyt mezi město a koupání. Pro návštěvníka z Česka dává tato kombinace smysl především při víkendové cestě nebo delším pobytu. Podstatné je vybrat správnou část Aquatica. Pod společným názvem se totiž skrývá několik provozů, které nemají stejnou vstupenku ani stejnou sezonu.
Trh končí před Vánocemi, kluziště pokračuje déle
Letošní adventní trh se koná od 20. listopadu do 23. prosince kolem Kossuthova náměstí a přilehlé pěší oblasti. Pořadatel zveřejnil provoz od pondělí do čtvrtka od 11:00 do 20:00, v pátek a sobotu do 21:00 a v neděli opět do 20:00. Poslední den, 23. prosince, se má zavírat v 19:00. Díky konkrétním časům lze koupání a návštěvu centra naplánovat tak, aby jedna aktivita zbytečně nepohltila druhou.
Na delší termín lze narazit u adventního kluziště, které má vlastní provoz až do 10. ledna 2027. To však neznamená, že do ledna zůstává otevřený také celý vánoční trh. Stejně oddělené jsou údaje pro další atrakce. Při cestě po svátcích je proto potřeba hledat přesně to, co chce rodina nebo dvojice navštívit, místo spoléhání na jediný souhrnný vánoční kalendář.
Odpolední vstup se vyplatí tomu, kdo nepotřebuje celý den
Základní celodenní vstup do termální části Aquatica stojí dospělého přibližně 326 Kč. Od pondělí do pátku je po 16:00 k dispozici odpolední vstup přibližně za 259 Kč. Rozdíl je asi 66 Kč na osobu; pro dva návštěvníky vycházejí odpolední vstupenky dohromady přibližně na 518 Kč. Úspora ovšem znamená kratší využitelný čas, nikoli stejný produkt za jinou cenu.
Podle běžného zveřejněného provozu jsou termály otevřené denně od 7:00 do 21:00 a bazény končí ve 20:30. Příchod po čtvrté tak může nabídnout několik hodin koupání, před adventní cestou je ale potřeba zkontrolovat případnou mimořádnou úpravu. Vstup zahrnuje termální část. Sauny, krytý zážitkový aquapark a další služby mají vlastní nebo kombinované tarify a automaticky do této částky nepatří.
Letní bazény nejsou zimním příslibem
Fotografie velkého venkovního koupaliště mohou při výběru destinace působit lákavě, pro adventní návštěvu jsou však zavádějícím vodítkem. Letní koupaliště je podle současného oznámení uzavřené a provozovatel zve návštěvníky znovu v roce 2027. Termální lázně a krytý aquapark jsou jiné části areálu. Kdo chce klidnější koupání v teplé vodě, vybírá jinou vstupenku než rodina mířící hlavně na vodní atrakce.
Také zimní nabídky jiných areálů mají rozdílný rozsah. V přehledu permanentek do Bešeňové a Tatralandie ukazujeme, proč nelze nízkou cenu přepočtenou na návštěvu zaměňovat za samostatně prodávaný vstup. V Debrecínu zase rozhoduje konkrétní bazénová část a čas příchodu.
Termální část současně oznamuje dočasné uzavření bazénu s vodou o teplotě 35 stupňů kvůli renovaci, která začala 21. září 2026. Po dobu omezení poskytuje provozovatel slevu na vybrané vstupenky, konečný termín opravy však v přečteném oznámení uvedený není. Proto zde není tato dočasná sleva započítaná jako jistá adventní výhoda. Před cestou je nutné ověřit jak stav bazénu, tak cenu, kterou bude možné skutečně využít.
debreceniadvent.hu, gephaz.aquaticum.hu, trendyzivot.cz