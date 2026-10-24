Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

„Nevyhazujte použitý sáček od čaje, strčte ho do bot.” Netušila jsem, že umí tohle

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ranní čaj dopijete, sáček putuje do koše a večer vás v předsíni […]
„Nevyhazujte použitý sáček od čaje, strčte ho do bot.” Netušila jsem, že umí tohle

„Nevyhazujte použitý sáček od čaje, strčte ho do bot.” Netušila jsem, že umí tohle

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:51

Reklama
Další články z Extrafit.cz
Trik hotelové uklízečky, díky kterému bude sprchový kout za 1 minutu bez poskvrny
Trik hotelové uklízečky, díky kterému bude sprchový kout za 1 minutu bez poskvrny
Věděli jste, že toaletní papír by se neměl skladovat v koupelně? Tady je místo, kam patří
Věděli jste, že toaletní papír by se neměl skladovat v koupelně? Tady je místo, kam patří

Koš plný rolí vedle mísy, pyramida balení na pračce nebo zásoba schovaná […]

Postříkejte si klíče octem: Proč to tolik lidí doporučuje a k čemu to je
Postříkejte si klíče octem: Proč to tolik lidí doporučuje a k čemu to je

Rozprašovač s octem a svazek klíčů rozložený na hadříku. Tuhle dvojici v […]

Sbohem rohovým sedačkám: Chytrá alternativa, díky které obývák vypadá větší
Sbohem rohovým sedačkám: Chytrá alternativa, díky které obývák vypadá větší

Když vejdete do cizího obýváku, odhadnete jeho velikost dřív, než o tom […]

Naše babičky a dědečkové dávali svíčku do mrazáku: Až zjistíte proč, uděláte to taky
Naše babičky a dědečkové dávali svíčku do mrazáku: Až zjistíte proč, uděláte to taky

Svíčka položená v mrazáku vedle balíčku hrášku vypadá jako omyl. Ve skutečnosti […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.