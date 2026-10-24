Dnes ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne oscarový klenot, který přepsal dějiny

Nehostinné údolí bez stromů, prach v zubech a čas, který běží proti všem. Na skupině špičkových vědců leží tíha celého světa. Všichni vědí, že pokud uspějí, nic už nebude jako dřív.
Jejich vynález měl ukončit válku. Přitom ale rovněž otevřel dveře strachu, který lidstvo neopustil dodnes. Největší bitva se nakonec odehrála až poté, co utichl výbuch: v zasedacích síních, u výslechů i mezi lidmi, kterým hlavní hrdina věřil.
Muž, kterého svět nejdřív oslavoval jako zachránce, se rázem stal terčem mocenských intrik. Právě tahle dvojí tvář příběhu nutí diváky sedět tři hodiny v naprostém tichu. A mnozí z nich po titulcích ještě dlouho nemohou vstát.
Muž, který rozpoutal oheň a zaplatil za to
Je to Oppenheimer, biografické drama Christophera Nolana, který film také napsal. Titulní roli vizionářského fyzika J. Roberta Oppenheimera ztvárnil v životním výkonu Cillian Murphy. V politických hrách mu oponuje Robert Downey Jr.
Snímek začíná vědeckým zápalem pro projekt Manhattan v Los Alamos. Tým se tu pod obrovským tlakem snaží spoutat nejzákladnější energii vesmíru dřív než nacistické Německo. Úspěch však přináší jen další, mnohem temnější otázky.
Poválečná léta pak film mění v napínavý thriller bez jediné přestřelky. Následují výslechy, zpochybňování loajality, bezpečnostní prověrky a zrada od nejbližších spolupracovníků. Jak to všechno dopadne, vám neprozradíme.
Žádné počítačové triky, zato 18 kilometrů filmu
Christopher Nolan je proslulý svou vášní pro autenticitu a tady ji dotáhl do extrému. Společnost Kodak musela vyvinout zcela nový typ 70mm černobílého filmového pásu pro obří kamery IMAX. Pás pro tříhodinový film měřil téměř 18 kilometrů a vážil přes 270 kilogramů.
České stopy tu najdeme také. Pražské kino IMAX Flora bylo jedním z pouhých 30 kin na světě a jediným v kontinentální Evropě, které dokázalo tento formát promítnout.
Klíčový jaderný test Trinity vznikl bez jediného počítačově generovaného záběru (CGI). Tvůrci výbuch vytvořili fyzickými a chemickými efekty s využitím benzínu, hořčíku, hliníkového prachu a miniaturních pyrotechnických náloží.
Stejnou důslednost vyžadovali i herci. Cillian Murphy kvůli krátké scéně přednášky v zahraničí intenzivně studoval nizozemštinu, aby pasáž odrecitoval s autentickým přízvukem. Pro roli také radikálně zhubl. Zprávy, že denně snědl jedinou mandli, byly podle všeho jen nadsazenou reakcí jeho kolegyně Emily Bluntové v rozhovoru.
Sedm Oscarů a téměř miliarda dolarů
Na Kinobox.cz film získal vynikajících 85 %. Na udílení cen pak proměnil 7 Oscarů, mimo jiné za nejlepší film, režii pro Nolana, hlavní roli pro Murphyho a vedlejší roli pro Downeyho Jr. K tomu se přidaly ceny za kameru, střih a hudbu i 5 Zlatých glóbů.
Úspěch byl nevídaný i finančně. Z rozpočtu 100 milionů USD vytěžil snímek celosvětově 975 milionů USD, tedy poměr téměř 1:10. Z náročného, tříhodinového konverzačního dramatu se tak stal nejvýdělečnější biografický film v dějinách.
Režisér Denis Villeneuve, autor Duny a Blade Runnera 2049, to shrnul jednoznačně:
Oppenheimer je absolutní mistrovské dílo. Podařilo se mu všem připomenout, že kinematografie je výsostná forma umění, a nikoliv jen generický obsah pro streamovací platformy.
Kdy se k ohnivému příběhu vrátit
Film Oppenheimer o délce 180 minut odvysílá stanice Nova Cinema v sobotu 24. října 2026 ve 20:00. Je to příběh o genialitě, odpovědnosti a ceně, kterou si žádný úspěch nenechá odpustit.
Zdroje článku: piggsboson.medium.com, imdb.com, KINOTIP2.cz , nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá