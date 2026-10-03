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Lososí sperma v obličeji a o osm let mladší manžel. Milan Peroutka přiznal, proč podstupuje omlazovací procedury

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Dennívýzva
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Šestatřicetiletý zpěvák a moderátor otevřeně řekl, že už na „lososovi“ byl, a půjde znovu. Důvod? Chce vypadat mladě vedle svého manžela Dominika.
Milan Peroutka

Milan Peroutka

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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