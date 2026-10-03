Lososí sperma v obličeji a o osm let mladší manžel. Milan Peroutka přiznal, proč podstupuje omlazovací procedury

Zpěvák Milan Peroutka se na oslavě šedesátin Dermacolu objevil se svým manželem Dominikem. VIP život zaznamenal, že se také v Blesku rozpovídal o omlazovacích procedurách, které podstupuje. Žádné vytáčky, žádné eufemismy. Prostě řekl, že
má o osm let mladšího partnera a to je motivace, proč si nechává aplikovat do obličeje přípravek z lososí DNA. Zní to jako scéna z reality show, jenže za bulvárním názvem „lososí sperma“ se skrývá reálná dermatologická procedura, která se v Česku běžně nabízí za ceny srovnatelné s dobrým víkendovým pobytem. Co je vlastně „lososí sperma“
Sice to svádí k divokým představám, ale skutečnost je prozaičtější a zajímavější. Jde o PDRN, tedy polydeoxyribonukleotidy, získané z purifikované DNA lososa nebo pstruha. V praxi se prodávají pod značkami Rejuran, Plinest či Nucleofill a
aplikují se injekčně nebo v kombinaci s mikrojehličkováním. Fragmenty DNA mají aktivovat fibroblasty, podpořit tvorbu kolagenu a zlepšit hydrataci, pružnost a texturu pleti. České kliniky termín „lososí sperma“ samy aktivně používají v marketingu. Swiss Esthetic nabízí „lososovou revoluci“ za 8 990 Kč, Signature Clinic má Rejuran na celý obličej za 8 500 Kč. Cenově se tedy pohybujeme v řádu jednotek tisíc korun za sezení, žádná velká chirurgie.
Funguje to? Upřímně data vypadají slibně, ale definitivní verdikt zatím chybí. Systematický přehled publikovaný v
Journal of Cosmetic Dermatology v prosinci 2024 analyzoval devět studií na celkem 219 pacientech. Kvalita důkazů se pohybovala od nízké po střední. Popisované výsledky jako zlepšení vrásek, textury, elasticity zněly pozitivně. Zajímavější je malá randomizovaná studie na 24 ženách, která porovnávala mikrojehličkování s PDRN oproti mikrojehličkování s PRP. Výsledek: PDRN dopadlo na vrásky lépe. U hyperpigmentace ale statisticky významný rozdíl nevyšel. Podle nás je PDRN v tuto chvíli legitimní doplněk estetického portfolia, ne zázrak. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč zrovna mladší manžel jako motiv
Peroutkovo přiznání zní na první poslech jako projev nejistoty. Jenže kontext říká něco jiného. Dominik Roubínek, po svatbě Dominik Peroutka, není jen o osm let mladší partner.
Je to člověk, který pracuje v influencer marketingu TV Nova, na zpěvákově oficiálním webu figuruje jako jeho manažer a podle Milanova vlastního vyjádření pro iDNES mu zásadně pomáhá se stylingem a celkovou prezentací.
Utajenou svatbu měli v létě 2023. V říjnu 2025 spolu vzpomínali na dva roky od ní a na procházku průhonickým parkem, která pro ně byla přelomová. V rozhovorech oba
opakovaně popisují vztah jako stabilní, bez větších krizí. Milan letos v červenci mluvil o tom, jak pečují o partnerství. Procedura s lososí DNA tak spíš zapadá do širší logiky páru, který společně a systematicky pracuje na image. Dominik formuje Milanův styl oblékání, Milan investuje do péče o pleť. Není to krize sebevědomí. Je to další vrstva péče o vzhled v tandemu, který funguje profesně i soukromě. Oba také veřejně mluví o tom, že by si přáli dítě.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová