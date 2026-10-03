Jeskyně v Mexiku ukrývala tři červené znaky. Možná dokazují, že Teotihuacán měl vlastní písmo

Tři znaky, které dlouho vypadaly jako pouhé obrázky
Jeskyně číslo 19 u Chalcatzinga neleží přímo v Teotihuacánu, ale právě to je na ní zajímavé. Tři červeně malované znaky na jejích stěnách byly zaznamenány už v osmdesátých letech. Tehdy ale nebylo jasné, jestli jde o jednotlivé symboly, náboženské obrazy nebo něco, co by mohlo patřit k širšímu systému zápisu.
Tým vedený Christophem Helmkém se k lokalitě vrátil s moderní dokumentací. Pomocí digitálního zvýraznění pigmentu dokázali badatelé rozlišit části maleb, které jsou dnes pouhým okem téměř neviditelné. A právě tyto detaily změnily způsob, jakým se na znaky dívají.
Nejzajímavější není to, že v jeskyni existují staré červené malby. Mesoamerika je podobných obrazů plná. Důležité je, že jednotlivé znaky mohou nést konkrétní jazykovou informaci.
První znak může znamenat „Zpívající hora“
Jeden z motivů kombinuje stylizovanou horu s prvky, které jsou v mezoamerické ikonografii spojované s řečí nebo zpěvem. Autoři studie proto navrhují čtení ve smyslu „Zpívající hora“. To samo o sobě by mohlo vypadat jako poetická interpretace dávného obrázku. Jenže podobnost s pozdějším názvem blízkého vrchu Cuicatepec dává hypotéze větší váhu.
Pokud znak opravdu fungoval jako místní jméno, už nejde jen o dekoraci. Máme symbol, který možná označuje konkrétní místo pomocí kombinace významových prvků. A to je jeden ze základních principů písma: znak neznázorňuje jen věc, ale předává informaci, které rozumí někdo jiný.
Druhý znak možná označoval válečníka
Další malba kombinuje prvky, které badatelé spojují s teotihuacánským válečnickým oděvem. Interpretace není definitivní, ale znak mohl označovat vojenský titul, hodnost nebo konkrétní roli. To je důležité z jiného důvodu než první znak.
Pokud jeden symbol zaznamenává místo a jiný označuje společenskou funkci, začíná se před námi rýsovat systém, který dokáže sdělovat více než jeden typ informace. Nejen „tady je hora“ nebo „tady je bojovník“, ale možná „toto místo se jmenuje takto“ a „tento člověk nebo titul znamená toto“.
Právě takové rozdíly pomáhají archeologům rozlišovat mezi čistě obrazovou ikonografií a něčím, co už může plnit funkci zápisu.
Třetí znak leží u místa, kde se pracovalo s ohněm
Nejzáhadnější je třetí motiv. Nachází se nad upravenou kamennou plošinou a má podobu obdélníkového rámu doplněného hvězdami. Stěna i strop v okolí nesou stopy očazení. Badatelé proto zvažují možnost, že se zde odehrával rituál s ohněm. Mohlo jít o pálení kadidla, obětiny nebo jiného rituálního materiálu.
Jednou z možností je také souvislost s pohřebním nebo zádušním obřadem. Tady je ale nutné být opatrný. Očazený prostor a symbol nad plošinou dokazují, že se v místě něco odehrávalo. Přesná funkce rituálu je už interpretace. Stejně tak není jisté, že všechny tři znaky tvořily jeden souvislý text v našem smyslu slova.
Teotihuacán měl monumenty, ale jeho písmo je stále problém
To je právě důvod, proč je nález tak zajímavý. Teotihuacán patřil k největším městům starověké Ameriky. Ve svém vrcholném období měl obrovské pyramidy, plánované ulice, rozsáhlé obytné komplexy, obchodní kontakty a politický vliv daleko za vlastním údolím.
Přesto u něj dlouho narážíme na zvláštní problém. Na rozdíl od Mayů nemáme rozsáhlé nápisy, které bychom dokázali spolehlivě číst. Teotihuacán po sobě zanechal množství symbolů, emblémů, ikonografie a krátkých znakových souborů, ale není jisté, zda šlo o plnohodnotný systém písma.
Část badatelů vidí v některých symbolech skutečný zápis jazyka. Jiní jsou opatrnější a mluví spíš o emblematické nebo ikonografické komunikaci. Tři znaky z jeskyně tento spor neřeší definitivně. Přidávají ale další typ důkazu.
Písmo nemusí vypadat jako naše abeceda
Problém částečně vzniká i tím, co si pod slovem „písmo“ představujeme. Moderní Evropan čeká řádky znaků, věty a jasně oddělená slova. Starověké systémy ale mohly fungovat úplně jinak. Mesoamerická písma často kombinovala obrazové, významové a zvukové prvky. Jeden znak mohl zároveň představovat objekt, jméno, titul nebo část slova.
Přesně proto je důležité sledovat, zda se stejný symbol objevuje v různých kontextech se stabilním významem. Pokud například kombinace „hora + zpěv“ opakovaně označuje konkrétní místo, nejde už jen o estetický motiv. Začíná fungovat jako kódovaný znak. Tak se postupně skládá gramatika dávno zaniklého systému.
Žádná Rosettská deska tentokrát nepřišla
Rozluštění starých písem bývá v populární představě spojeno s jedním velkým objevem. Najde se bilingvní nápis, badatel porovná dva jazyky a záhada je vyřešená. Ve skutečnosti bývá cesta mnohem pomalejší.
Archeologové porovnávají opakující se znaky, jejich umístění, sousední symboly, pozdější jazykové tradice, názvy míst a kontext nálezů. Význam se skládá po částech. U Teotihuacánu zatím nemáme klíč, který by umožnil číst dlouhé nápisy znak po znaku.
To znamená, že „Zpívající hora“ není přeložená věta v moderním smyslu. Je to odborná epigrafická interpretace založená na struktuře symbolu a širším kulturním kontextu. Přesto právě takové jednotlivé kroky mohou být důležité.
Proč je jeskyně mimo Teotihuacán možná stejně důležitá jako samotné město
Velkou hodnotu má i poloha nálezu. Chalcatzingo neleží uvnitř hlavního teotihuacánského centra. Pokud se zde skutečně objevují znaky stejné komunikační tradice, znamená to, že způsob jejich používání mohl cestovat spolu s lidmi, obchodem, rituály nebo politickým vlivem.
To by podporovalo představu, že nešlo pouze o několik lokálních emblémů omezených na monumentální výzdobu hlavního města. Mohlo jít o širší systém, kterému rozuměli lidé i mimo samotný Teotihuacán. A právě to je pro otázku existence písma podstatné. Písmo totiž není jen sada obrázků. Je to sdílená konvence.
Tři malé znaky mohou říct něco velkého
Nový výzkum nepřináší důkaz, že dnes dokážeme číst teotihuacánský jazyk. Nevíme ani s jistotou, zda všechny tři malby zachycují slova, tituly nebo rituální pojmy. Ale posouvá hranici mezi dvěma možnostmi.
Buď byly teotihuacánské znaky hlavně obrazy a emblémy, jejichž význam závisel na konkrétní scéně. Nebo existoval systematičtější způsob zapisování názvů, funkcí a dalších informací, který dnes teprve začínáme skládat.
A pokud se druhá možnost postupně potvrdí, nepůjde jen o rozluštění několika symbolů. Znamenalo by to, že jedna z nejmocnějších civilizací starověké Ameriky po sobě možná zanechala vlastní psaný hlas — jen jsme ho zatím neuměli rozpoznat.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Antiquity – Painted Teotihuacan glyphs of Cave 19, Chalcatzingo, Morelos, Mexico [2], Archaeology Magazine – Cave Paintings May Have Been Part of Mesoamerican Writing System [3]. img ai generated