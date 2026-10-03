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Toto nalijte v říjnu na terasu. Zelenošedá špína se rozpustí a steče v potůčcích dolů

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Mokrý biofilm z řas mění venkovní dlažbu v nebezpečnou klouzačku. Místo drahých chemikálií a tlakové myčky stačí levná ingredience z kuchyně, která organickou vrstvu rozloží bez námahy.
Toto nalijte v říjnu na terasu. Zelenošedá špína se rozpustí a steče v potůčcích dolů

Toto nalijte v říjnu na terasu. Zelenošedá špína se rozpustí a steče v potůčcích dolů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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