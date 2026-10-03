Správné hnojivo dokáže orchideje zasypat novými květy. Na tuto výživu spoléhají také zkušení profesionální pěstitelé

Orchideje vám vydrží dělat radost dlouhodobě, jen jim musíte věnovat alespoň minimální péči. Jednoduché domácí hnojivo jim prospěje.
Orchideje patří k nejoblíbenějším květinám pěstovaným v bytě. Jsou to fascinující rostliny, které mohou přinést kus exotické krásy do každého domova. Pěstování orchidejí vyžaduje určitou pozornost a péči, ale pak se vám stanou dlouhodobými společníky.
Základní péče o orchideje
Pro úspěšné pěstování je důležité, abyste zajistili orchidejím světlé místo, ideálně u západního nebo východního okna s žaluziemi, které ochrání rostliny před přímým slunečním světlem, zejména v letních měsících. Pokud jste umístili orchideje na parapet přímo nad radiátor,
dejte v zimě pozor, aby neměly teplo přes 30 °C. A také na průvan a chladné větrání. Jsou-li totiž orchideje přímo u zdroje tepla a pak je náhle ochladíte, může to být jejich poslední chvilka, píše web Genialne.
Zálivka by měla být mírná, neboť orchideje preferují vlhkost spíše ve vzduchu než v půdě. Je vhodné volit průhledné plastové květináče s otvory, které zajišťují dostatečný přísun vzduchu ke kořenům. Na dno nasypte vyšší drenážní vrstvu pro rychlý odtok přebytečné vody.
Vhodný substrát by měl být vzdušný a nevápenitý, aby kořeny mohly dýchat. To jsou nejzákladnější pravidla, která ocení zejména začátečníci. Pokročilejší pěstitelé vysledují, co jejich rostliny opravdu potřebují a jak se v kterých podmínkách chovají.
Půl lžičky tohoto domácího hnojiva a vaše petúnie porostou nezastavitelným tempem Hnojení orchidejí cibulovými slupkami
Kromě výše uvedené péče potřebují orchideje také přihnojovat, upozorňuje web Orchideria. Můžete si zakoupit hnojivo, které je pro tyto exotické rostliny přímo určené. Ale je tu skvělé hnojivo, jež
máte v domácnosti zcela běžně, a přitom byste ho vyhodili. A to jsou cibulové slupky. Ty jsou totiž pro orchideje vynikajícím přírodním zdrojem živin a podporují jejich zdravý růst.
Slupky z cibule obsahují vitamíny A, C a E, stejně jako důležité antioxidanty a minerály, jimiž jsou zejména fosfor, vápník, hořčík, železo a zinek. Ty jsou prospěšné jak pro kvetení, tak pro celkovou vitalitu orchidejí. Příprava hnojiva je jednoduchá: nasbírejte
slupky ze dvou až tří cibulí a vložte je do uzavíratelné nádoby. Zalijte litrem teplé vody a nechte odstát v chladu a stínu po dobu 24 hodin. Do vody se vylouhují všechny účinné látky. Nyní můžete hnojicí roztok přecedit a použít k zálivce orchidejí. Fotografie: Pixabay
Přihnojovat cibulovým výluhem můžete pravidelně jednou týdně. Tento postup je nejen efektivní s vynikajícím dopadem na rostliny, ale také ekologický, neboť využívá
odpadový materiál, který by jinak skončil na kompostu nebo v odpadu. Navíc díky obsahu fosforu mohou cibulové slupky povzbudit orchideje k novému rašení a zvýšit množství, velikost a kvalitu květů. Na BydlímeÚtulně jsme také napsali, jak orchidejím prospívá česnek.
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Tímto přihnojte orchideje, které se vám odvděčí hromadou květů. Dělají to i profesionální pěstitelé appeared first on BydlímeÚtulně.cz.